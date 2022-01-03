İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:18
İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Günlük hayatta karşılaştığımız ve hayatımıza etkileri büyük olan bazı problemlerin çok basit çözümleri olabiliyor. Bu basit çözümlerle birlikte problemlerden kurtulmak ve gündelik yaşamı kolaylaştırmak oldukça kolay. İşte hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler...

Yanmış tencereyi patatesle temizleme

Yanmış tencerelerinizden umudu kesmeden önce mutlaka patatesle temizlemeyi deneyin. Dibi yanmış tencereye önce biraz tuz dökün ve bekleyin. Bir süre bekledikten sonra yanmış bölgeleri ikiye böldüğünüz patates ile ovalayın. Tencerenizi suyla yıkadıktan sonra ihtiyaç duyarsanız işlemi tekrar edin

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Ayak ağrıları

Ayak ağrıları hayat kalitenizin düşmesine ve mutsuz hissetmenize sebep olabilir fakat bu ağrılardan kurtulmanın çok basit bir yolu var. Genellikle bilinmeyen fakat oldukça basit ve masrafsız bu çözüm yolu ayağınızın 3. ve 4. parmağını birbirine yapıştırmak. Bu yöntem ile sinirlerinize eşit şekilde baskı yapılmasını sağlar ve ayaklarınızdaki ağrıların azalmasını sağlarsınız.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Ayakkabının sıkması

Yeni aldığınız ayakkabılar ilk giydiğiniz dönemlerde ayağınızı sıkabilir. Bu durumdan kurtulmak için ayakkabınızı buhara tuttuktan sonra kalın çorapla giymeniz ya da el havlularını ıslatıp ayakkabılarınızın içine tam olarak yerleşecek şekilde koymanız ve 24 saat bekletmeniz yeterli olacaktır.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Paslanan bıçaklar

Paslı ürünler insan sağlığı için oldukça tehlikeli olduğundan paslı ürünleri kullanmamaya özen gösterilmeli. Paslanmaya fazlaca müsait olan bıçaklardaki paslardan kurtulmak için çok pratik çözüm yolları var. Bunlardan ilki yarım limonun üzerine tuz dökerek bıçağınızı limon yardımıyla temizlemek iken diğer bir yöntem ise soğan yardımıyla temizlemektir. Asidik yapıda olan soğan sayesinde paslı bıçağınızla soğanı testere hareketiyle doğramak ya da soğanla bıçağınızı ovmak pastan kurtulmanıza yardımcı olur.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Buhar izi

Ayna ve camlarda oluşan buhar izleri çirkin bir görüntünün oluşmasına sebep olurken aynaların kullanımına da engel olur. Bu çirkin görüntünün ve kullanım engelinin önüne geçmek için diş macunu, su ve temizlik bezi yeterlidir. Sulandırılmış diş macunu ile temizlenen yüzeylerde buhar izi oluşmaz ve sorun kolayca çözülebilir.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Halıdaki mobilya izleri

Evinizde yaptığınız dekorasyon değişikliklerinden sonra herkes gibi sizin de halınızdaki mobilya izleri canınızı sıkıyorsa buz ve elektrik süpürgesi ile bu problemden kolayca kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey iz oluşan yere buz koyarak erimesini beklemek ve ardından elektrikli süpürge ile süpürmek. Bu yöntem ile halılarınızdaki mobilya izlerinin yok olduğunu göreceksiniz.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Birbirine yapışan bardaklar

Neredeyse mutfak dolapları geniş olmayan herkesin karşı karşıya kaldığı bu durum çok can sıkıcı olsa da çözümü oldukça basit. Bu yöntemi kullanmadan önce bardaklarınızı zorlukla ayırmaya çalıştığınız günler artık geride kaldı. Leğenin içine koyduğunuz bardakların en üstündekinin içine buz koyduktan sonra leğenin içine yavaşça sıcak su koyarak bardakların kolayca birbirinden ayrıldığını göreceksiniz.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Eldeki yemek kokusu

Yemek yaparken yoğun kokuları olan besinlerin kokusu elinize sindiğinde sizinle birlikte her yere gelir. Bu sinir bozucu durumdan kurtulmak için çelik bir kaşık yeterli. Kötü kokuları giderme konusunda oldukça iyi olan çeliğin sabunları da üretiliyor fakat çelik kaşık da elinizdeki kokudan kurtulmak için yeterli. Üstelik yapmanız gereken tek şey suyun altında kaşığı ovalamak.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Kavanozların üzerindeki etiketler

Marketlerden aldığınız kavanozlu yiyecekler bittikten sonra kavanozları kullanmak istemeniz oldukça doğal. Yıkandıkça aşınan ve yapışkan bir hal alan etiketlerin bu isteğinizin azalmasına izin vermeyin çünkü bu bilgi ile etiketlerden ve bıraktıkları yapışkanlı halden kurtulmak mümkün. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Bu yöntem ile etiketten ve yapışkanlı halden basitçe kurtulduğunuzu göreceksiniz.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Kuru bakliyatların böceklenmesi

Kuru bakliyatların böceklenmesi neredeyse hepimizin başına gelmiş fakat önlenmesi oldukça kolay bir problemdir. Öncelikle kuru bakliyatlarınızın böceklenmesini önlemek için bakliyatları koyduğunuz kapların ağzının sıkıca kapatılmış olmasına dikkat edin. Buna ek olarak kapların içine koyduğunuz defne yaprağı sayesinde bakliyatların kurtlanmasının ve böceklenmesinin önüne geçebilirsiniz.


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