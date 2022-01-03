İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler: Tencereyi patatesle ovup bekleyin, bakın ne işe yarıyor

Günlük hayatta karşılaştığımız ve hayatımıza etkileri büyük olan bazı problemlerin çok basit çözümleri olabiliyor. Bu basit çözümlerle birlikte problemlerden kurtulmak ve gündelik yaşamı kolaylaştırmak oldukça kolay. İşte hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler...



Yanmış tencereyi patatesle temizleme

Yanmış tencerelerinizden umudu kesmeden önce mutlaka patatesle temizlemeyi deneyin. Dibi yanmış tencereye önce biraz tuz dökün ve bekleyin. Bir süre bekledikten sonra yanmış bölgeleri ikiye böldüğünüz patates ile ovalayın. Tencerenizi suyla yıkadıktan sonra ihtiyaç duyarsanız işlemi tekrar edin