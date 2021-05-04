<p>Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı.&nbsp; “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.<br></p>
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Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı.  “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.

<p>Araştırmada halka sorulan dikkat çeken bir başka soru ise <strong>"siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?"</strong> oldu.</p><p>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakarak aldığı yüzde <strong>50,3 </strong>oyla araştırmadaki zirvedeki isim oldu.</p>
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Araştırmada halka sorulan dikkat çeken bir başka soru ise "siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?" oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakarak aldığı yüzde 50,3 oyla araştırmadaki zirvedeki isim oldu.

<p>Araştırmada muhalefetin, iktidara yönelttiği <strong>'128 milyar dolar nerede?'</strong> eleştirilerine halkın yüzde <strong>48,2'si katıldığını</strong> belirtirken, <strong>"katılmıyorum"</strong> diyenlerin oranı yüzde<strong> 30,8</strong> oldu.</p>
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Araştırmada muhalefetin, iktidara yönelttiği '128 milyar dolar nerede?' eleştirilerine halkın yüzde 48,2'si katıldığını belirtirken, "katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 30,8 oldu.

<p>Ankette, hükümetin ekonomi politikasını <strong>"Başarılı buluyorum"</strong> diyenlerin oranı yüzde <strong>23,8</strong> iken <strong>"Başarısız"</strong> bulanların oranı ise yüzde <strong>68,9</strong>'u buldu.</p>
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Ankette, hükümetin ekonomi politikasını "Başarılı buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 23,8 iken "Başarısız" bulanların oranı ise yüzde 68,9'u buldu.

<p>Koronavirüs salgını ile mücadelede hükümeti <strong>"Başarılı"</strong> bulanların oranı yüzde <strong>39,5</strong> olurken <strong>"Başarısız"</strong> bulanların oranı ise yüzde <strong>55,6</strong> tabloda olarak yer aldı.</p>
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Koronavirüs salgını ile mücadelede hükümeti "Başarılı" bulanların oranı yüzde 39,5 olurken "Başarısız" bulanların oranı ise yüzde 55,6 tabloda olarak yer aldı.

<p>İktidarın Kanal İstanbul projesine <strong>"Karşıyım"</strong> diyenlerin oranı yüzde<strong> 50,7</strong> olurken, yüzde<strong> 28,6</strong>'sı projeye <strong>"taraftar"</strong> olduğunu belirtti.</p>
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İktidarın Kanal İstanbul projesine "Karşıyım" diyenlerin oranı yüzde 50,7 olurken, yüzde 28,6'sı projeye "taraftar" olduğunu belirtti.

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