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Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı. “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Nisan 2021” raporuna göre, araştırma İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 12 büyükşehirde gerçekleştirildi.

