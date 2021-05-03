Son ankette dikkat çeken detay: AKP'den kopanlar kime oy verecek?
MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçları hakkında konuşan şirketin sahibi Özer Sancar, AKP'nin kaybettiği oylar hakkında konuştu.
MetroPOLL Araştırma şirketi, geçtiğimiz gün "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya katılan yurttaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
Şirketin sahibi Sencar'ın "AKP tarihi boyunca ilk kez bir araştırmada, partinin oyunun yüzde 27'ye gerilediği görüldü" dediği MetroPOLL'ün anketinden; kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyleydi:
AKP: %27
CHP: %18,3
İYİ Parti: %10,7
MHP: %8,7
HDP: %8,4
DEVA: %2,2
SP: %1,6
Gelecek Partisi: %1,4
Diğer: %1
Kararsızlar: %8,7
Protesto Oy: %6
Cevap yok: %5,9
AKP'DEN VAZGEÇENLER KİME OY VERİYOR?
Araştırmayı yapan MetroPOLL'ün sahibi Özer Sencar, sosyal medyada da çok konuşulan araştırmanın sonuçları hakkında bugün yeni veriler paylaştı. Sencar'ın paylaştığı tabloda, son araştırmanın sonuçlarının, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımı görülüyor.
Tabloyu yorumlayan Sencar, "24 Haziran 2018’de AK Partiye oy verenlerin %67’si bu pazar seçim olsa yine AK Partiye, %3’ü CHP’ye, %3.8’i İYİ Parti’ye, %2.7’si MHP’ye, vs, oy vereceğini söylüyor. %17.6’sı ise kararsızlara gidecek" ifadelerini kullandı.
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