İşte son seçim anketi! AKP için haberler kötü!

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 08:50
<p>MetroPOLL Araştırma şirketinin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli <strong>"AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?"</strong> anketinin sonuçlarını paylaştı.<br></p>

MetroPOLL Araştırma şirketinin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli "AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?" anketinin sonuçlarını paylaştı.

<p>Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.</p>

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.

<p>24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, <strong>"AKP gelecek seçimi kazanır mı?"</strong> sorusunu yanıtlayan AKP'lilerin yüzde 65,8'i <strong>"evet"</strong> yanıtı verdi. AKP'lilerin yüzde 25,7'si ise<strong> "AKP gidecek"</strong> dedi.<br></p>

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, "AKP gelecek seçimi kazanır mı?" sorusunu yanıtlayan AKP'lilerin yüzde 65,8'i "evet" yanıtı verdi. AKP'lilerin yüzde 25,7'si ise "AKP gidecek" dedi.

<p>Aynı seçimde MHP'ye oy verenlerin yüzde 55,2'si <strong>"AKP iktidarını sürdürecek"</strong>, yüzde 38,3'ü ise <strong>"İktidardan düşecek"</strong> dedi.<br></p>

Aynı seçimde MHP'ye oy verenlerin yüzde 55,2'si "AKP iktidarını sürdürecek", yüzde 38,3'ü ise "İktidardan düşecek" dedi.

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