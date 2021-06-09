Kulüpler Birliği, beIN Sports'u TFF'ye şikayet etti.

09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:25

Kulüpler Birliği "Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştığı, yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezondaki yükümlülükleri ile ilgili pazarlık yapılmaması ve gerektiği takdirde de hukuki yolların kullanılmasını talep eden yazısı" notuyla paylaştığı açıklama şu şekilde:

