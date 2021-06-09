Kulüpler Birliği beIN Sports'u TFF'ye şikayet etti
Kulüpler Birliği, beIN Sports'u TFF'ye şikayet etti.
Kulüpler Birliği "Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştığı, yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezondaki yükümlülükleri ile ilgili pazarlık yapılmaması ve gerektiği takdirde de hukuki yolların kullanılmasını talep eden yazısı" notuyla paylaştığı açıklama şu şekilde:
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- Karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi
- Esat Toklu’dan suç duyurusu