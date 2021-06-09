Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, dünya evine girdi

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen; yönetim kurulu, futbolcular ve kentin ileri gelenlerinin katıldığı törende Ümran Uzun ile evlendi.

AA
09 Haziran 2021 Çarşamba, 19:17
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, dünya evine girdi
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, dünya evine girdi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve futbolcuların katıldığı törende Hüseyin Türkmen, Ümran Uzun ile hayatını birleştirdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper yaptı.

Tören sonrası Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, genç çifte mutluluklar diledi.



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