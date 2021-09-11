<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x843iwp?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x843iwp?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.</p>
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İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

<p>İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu.<br></p>
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İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu.

<p>Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.</p>
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Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

<p>Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.<br></p>
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Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

<p>Akdeniz'de volkanik kayalıkları ve kaplıcalarıyla ünlü Pantelleria Adası, turistlerin uğrak noktası olarak biliniyor.</p>
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Akdeniz'de volkanik kayalıkları ve kaplıcalarıyla ünlü Pantelleria Adası, turistlerin uğrak noktası olarak biliniyor.

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