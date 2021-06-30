<p>Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.&nbsp;</p>
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Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. 

<p>Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği takviyeleri yapmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi yıldız isimlere teklif götürüyor.&nbsp;</p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği takviyeleri yapmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi yıldız isimlere teklif götürüyor. 

<p>Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.&nbsp;</p>
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Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. 

<p>İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Dzeko'yu kadrosuna katmak istediğini ve yıldız futbolcuya teklif götürdüğünü yazdı.&nbsp;</p>
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İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Dzeko'yu kadrosuna katmak istediğini ve yıldız futbolcuya teklif götürdüğünü yazdı. 

<p>Yıldız golcü bu sezon Roma formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol atıp 5 asist üretti.&nbsp;</p>
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Yıldız golcü bu sezon Roma formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol atıp 5 asist üretti. 

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