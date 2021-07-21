<p>Sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Galatasaray aradığı sağ beki buldu.&nbsp;</p>
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Sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Galatasaray aradığı sağ beki buldu. 

<p>Düzenlediği basın toplantısında görüşülen oyuncular olduğunu doğrulayan Burak Elmas, Galatasaraylı taraftarlara müjde vermeye açıklanıyor.&nbsp;</p>
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Düzenlediği basın toplantısında görüşülen oyuncular olduğunu doğrulayan Burak Elmas, Galatasaraylı taraftarlara müjde vermeye açıklanıyor. 

<p>İtalyan basını Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı.&nbsp;</p>
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İtalyan basını Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı. 

<p>Sky Sports Italia'nın haberine göre Galatasaray Udinese'nin sağ beki Larsen ile anlaştı.</p><p>Habere göre, tecrübeli oyuncu yakında takımına veda ederek İstanbul'a gelecek.</p>
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Sky Sports Italia'nın haberine göre Galatasaray Udinese'nin sağ beki Larsen ile anlaştı.

Habere göre, tecrübeli oyuncu yakında takımına veda ederek İstanbul'a gelecek.

<p>Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız için Udinese'ye 5 milyon Avro ödeyeceği yazıldı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız için Udinese'ye 5 milyon Avro ödeyeceği yazıldı. 

<p>Udinese formasıyla 140 maça çıkan Larsenn, 5 gol atıp 8 asist üretti.&nbsp;</p>
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Udinese formasıyla 140 maça çıkan Larsenn, 5 gol atıp 8 asist üretti. 

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