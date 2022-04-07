İyi ki doğdun Coppola! Doğum gününde Coppola'nın tüm yaşamı

10 yaşındayken, babasının 8mm’lik kamerasıyla filmler çekmeye başladı.

Coppola, New York’taki Hofstra Üniversitesi’nde tiyatro okuyup 1960’da mezun olduktan sonra, UCLA’daki prestijli film programına katılmak için California’ya taşınarak sayısız kısa film çekti.

Burada önemli bir yönetmen ve senaryo yazarı olan Dorothy Arzner de dahil olmak üzere pek çok harika eğitmenden eğitim aldı. 1960'lı yılların başında, yüksek lisans okulunda B-film kralı olan Roger Corman'la düşük bütçeli filmler çekerek ve senaryolar yazarak, profesyonel sinema kariyerine başladı. Dikkate değer ilk sinema filmi, Corman için 1963’te yaptığı “Dementia 13” oldu ve daha sonra senaristlik üstlendi.

Ayrıca, 1968’de müzikal film olan Rainbow’u ile yönetmenlik başarısı elde etti.