İyi ki doğdun Muddy Waters! Doğum gününde Waters'ın tüm yaşamı
Dünyanın en iyi müzisyenleri arasına adını yazdırmış, şarkılarıyla ardından gelen tüm kuşakları etkilemiş, Missisipi'nin dünyaya armağanı Muddy Waters'ın, 109. yaşını kutluyoruz.
Waters, Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man ve Rollin' Stone gibi şarkılarla hala en keyifli anlarımıza eşlik ediyor.
İşte yetenek abidesi Waters'ın yaşam öyküsü...
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