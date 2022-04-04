İyi ki doğdun Muddy Waters! Doğum gününde Waters'ın tüm yaşamı

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:43
<p>Dünyanın en iyi müzisyenleri arasına adını yazdırmış, şarkılarıyla ardından gelen tüm kuşakları etkilemiş, Missisipi'nin dünyaya armağanı <strong>Muddy Waters'ın, 109. yaşını kutluyoruz.</strong></p><p>Waters, Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man ve Rollin' Stone gibi şarkılarla hala en keyifli anlarımıza eşlik ediyor.</p><p>İşte yetenek abidesi Waters'ın yaşam öyküsü...</p>

Dünyanın en iyi müzisyenleri arasına adını yazdırmış, şarkılarıyla ardından gelen tüm kuşakları etkilemiş, Missisipi'nin dünyaya armağanı Muddy Waters'ın, 109. yaşını kutluyoruz.

Waters, Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man ve Rollin' Stone gibi şarkılarla hala en keyifli anlarımıza eşlik ediyor.

İşte yetenek abidesi Waters'ın yaşam öyküsü...

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>“İnsanı iki şey blues'a iter; ya açsındır, ya da aşık.."</strong></em></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><em>Muddy Waters<span style="white-space:pre" data-mce-style="white-space: pre;"> </span></em></p>

“İnsanı iki şey blues'a iter; ya açsındır, ya da aşık.."

Muddy Waters

<p><strong>Muddy Waters,</strong> gerçek adıyla<em> McKinley Morganfield,</em> 4 Nisan 1913 doğumlu.<br></p>

Muddy Waters, gerçek adıyla McKinley Morganfield, 4 Nisan 1913 doğumlu.

<p><strong>Mississippili</strong> blues müzisyeni 30 Nisan 1983 tarihinde İllinois'de hayatını kaybetti.<br></p>

Mississippili blues müzisyeni 30 Nisan 1983 tarihinde İllinois'de hayatını kaybetti.

<p>Amerikalı blues müzisyeni, <em><strong>"Chicago blues'un babası"</strong></em> olarak biliniyor.</p>

Amerikalı blues müzisyeni, "Chicago blues'un babası" olarak biliniyor.

<p>Blues müzik türünün temelini oluşturduğu varsayılan Waters, <strong>II. Dünya Savaşı öncesinde blues tarzın önde gelen adıydı.&nbsp;</strong><br></p>

Blues müzik türünün temelini oluşturduğu varsayılan Waters, II. Dünya Savaşı öncesinde blues tarzın önde gelen adıydı. 

<p><strong>Mızıka çalmaya başlayarak</strong> müziğe olan ilgisini hayata geçiren Waters, <strong>"Evlatlar Evi"</strong> olarak bilinen <em>Eddie James'le</em> tanışmasının ardından 20'li yaşlarında <em>Willie Wilson'dan</em> etkilendi.<br></p>

Mızıka çalmaya başlayarak müziğe olan ilgisini hayata geçiren Waters, "Evlatlar Evi" olarak bilinen Eddie James'le tanışmasının ardından 20'li yaşlarında Willie Wilson'dan etkilendi.

<p>O dönemde sahneye çıkarak gitar çaldı.<strong> 1943 yılında Chicago'ya taşındı.</strong>1958 yılında İngiltere turnesine çıkan sanatçı geniş dinleyici kitlelerince tanınıp sevildi.</p>

O dönemde sahneye çıkarak gitar çaldı. 1943 yılında Chicago'ya taşındı.1958 yılında İngiltere turnesine çıkan sanatçı geniş dinleyici kitlelerince tanınıp sevildi.

<p>Yaşamı boyunca maddi sıkıntılar çeken <em>Muddy Waters,</em> kamyon şöförlüğü, boyacılık gibi işlerde çalışarak bir yandan geçimini sağladı ve birçok albüm üretti.</p><p><strong> İlk çıkan elektrogitarları kullanmaktan kaçınmayan <em>Waters</em>, "Missisipi" takma adıyla anılmaktaydı.</strong><br></p>

Yaşamı boyunca maddi sıkıntılar çeken Muddy Waters, kamyon şöförlüğü, boyacılık gibi işlerde çalışarak bir yandan geçimini sağladı ve birçok albüm üretti.

İlk çıkan elektrogitarları kullanmaktan kaçınmayan Waters, "Missisipi" takma adıyla anılmaktaydı.

<p>Şarkı sözü yazarlığı da yapan ve <strong>Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones</strong> gibi müzisyen ve toplulukların etkilendiği sanatçı, <em>kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.</em><br></p>

Şarkı sözü yazarlığı da yapan ve Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones gibi müzisyen ve toplulukların etkilendiği sanatçı, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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