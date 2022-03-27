İyi ki doğdun Quentin! Doğum gününde Tarantino'nun tüm yaşamı

22 yaşında ilk senaryosu olan Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit'i yazdı. 1984 yılında Manhattan Beach'teki tanınmış Video Archives adlı video kaset dükkânında kasiyer olarak çalışmaya başladı. Burada çalışırken tanıştığı Roger Avary ile daha sonraları birlikte çalıştı. Oyunculuk üzerine Beverly Hills'teki Allen Garfield'in Actor's Shelter'ında çalışmaya devam etse de daha çok senaristliğe yoğunlaştı.

1993'te gösterime giren Çılgın Romantik'in satışıyla dikkatleri üzerine topladı. Bir Hollywood partisinde tanıştığı Lawrence Bender Tarantino'yu bir film yazması konusunda cesaretlendirdi. Sonuç olarak ortaya son akımları takip eden, oldukça nükteli, kana bulanmış bir soygun filmi olan Rezervuar Köpekleri- Reservoir Dogs (1992) çıktı.

Bu film Tarantino'nun sonraki filmlerinin tarzının da öncüsü oldu. Senaryoyu okuyan yönetmen Monte Hellman Live Entertainment'ın filme para yatırmasını sağladığı gibi Tarantino'nun yönetmenliğine de yardımcı oldu. Lawrence Bender ile aynı kursa giden eşinden projeyi öğrenen Harvey Keitel de senaryoyu okuduktan sonra hem filmde rol aldı hem de yapımcılığı üstlendi.