İyi ki doğdun Quentin! Doğum gününde Tarantino'nun tüm yaşamı

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI FİLMLER

* My Best Friend's Birthday (1987)

* Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) (1992)

* Ucuz Roman (Pulp Fiction) (1994)

* ER (1995) - 1. Sezon; 24. Bölüm: "Motherhood"

* Dört Oda (Four Rooms) ("The Man from Hollywood" kısmı) (1995)

* Jackie Brown (1997)

* Kill Bill (Vol. 1 (2003) ve Vol. 2 (2004))

* Sin City (2005) (Konuk yönetmen)

* CSI: Crime Scene Investigation (2005) - Bölümler: "Grave Danger: Part 1", "Grave Danger: Part 2" (Konuk yönetmen)

* Grindhouse ("Death Proof" kısmı) (2007)

* Ölüm Geçirmez (2007)

* Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) (2009)

* Zincirsiz (Django Unchained) (2012)

* The Hateful Eight (2016)

* Once Upon a Time in Hollywood (2019)