Quentin Tarantino, Rick Dalton'ın filmleri hakkında bir kitap yazdı

07 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Quentin Tarantino'nun, Once Upon a Time in Hollywood dünyasına olan ilgisi son kitabında devam ediyor. Filmin kendisine ek olarak, Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Rick Dalton karakterinin yer aldığı televizyon dizisi Bounty Law'ın 6 bölümünü temel alan bir roman yazdı ancak henüz tamamlamadı.

Empire'a konuşan Tarantino, 'The Films of Rick Dalton' için, Hollywood'un altın çağı 1969'da geçen ve solmakta olan aktör Dalton ile dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) aracılığıyla hızla değişen film endüstrisini anlatan 2019 yapımı Once Upon a time in Hollywood filminin rehberlerinden ilham aldığını söyledi. "70'lerde 'Charles Bronson'ın Filmleri', 'Anthony Quinn'in Filmleri' gibi kitapları alabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu da onun gibi, size hayatının kısa bir biyografisini veriyor… Ve 1988'de emekli olana kadar tüm kariyeri boyunca devam ediyor" diye açıkladı Tarantino.

Ünlü yönetmen şu anlık kitabın temel kısımlarını tamamladığı, fakat üzerinde ufak oynamalar yaptığını belirtti. Tarantino, kurgusal bir karakter hakkında bir kitap için muhtemelen 'sınırlı bir izleyici kitlesi' olduğunu kabul etse de, belki de işlerin daha parlak gidebileceğini belirterek “Rick'i seven, önemseyen ve yörüngesiyle ilgilenen herkes şimdi benim alternatif Hollywood tarihime göz atabilir" dedi.