Quentin Tarantino NFT satışı yüzünden davalık oldu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:51

1994 yapımı filmin yapımcılığını üstlenen Miramax, ABD Merkez Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davaya göre, Tarantino’ya sözleşme ihlali, telif hakkı ve ticari marka ihlali nedeniyle dava açıyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, Miramax davada, filmi yöneten Tarantino’nun token patlamasından para kazanmaya istekli olduğunu söyledi. 2 Kasım tarihli bir duyuruda Tarantino, OpenSea üzerinden Pulp Fiction’ın daha önce hiç görülmemiş gizli yedi sahnesini açık artırmaya çıkaracağını söylemişti.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Miramax, ünlü film yönetmenine bir ihtar mektubu gönderdi: “Tarantino’nun Miramax’ı döngünün dışında tutması özellikle sorunlu, çünkü Pulp Fiction’ın neredeyse tüm haklarını (üretimin tüm aşamalarındaki tüm öğelerini) 1993’te Miramax’a verdi.”