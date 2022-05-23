İzlemeden geçilmemesi gereken Emin Alper filmleri

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:47
<p><strong><a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/1938953">Emin Alper</a>,</strong> 13 Ağustos 1974 tarihinde Ermenek, Karaman'da dünyaya gelen yönetmen; senarist, yapımcı ve akademisyen. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik ve çeşitli dergilerde yazarlık da yapan Emin Alper, <strong>"Tepenin Ardı"</strong> ve <strong>"Abluka"</strong> filmleri ile sanat dünyasını kendisine hayran bıraktı. Alper'in üçüncü uzun metrajlı filmi olan <strong>"Kız Kardeşler"</strong>in, ilk gösterimi <strong>69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Ana Yarışma"</strong> bölümünde gerçekleştirildi. Film ayrıca,<strong> SİYAD'da 10 dalda 11 adaylık elde etti.</strong> En son filmi <strong>"Kurak Günler"</strong> ise bu yıl <strong>"Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış"</strong><em> (Un Certain Regard)</em> kategorisinde dünya prömiyerini yaptı.</p> <p>İşte izlemeden geçilmemesi gereken Emin Alper filmleri...</p>

Emin Alper, 13 Ağustos 1974 tarihinde Ermenek, Karaman'da dünyaya gelen yönetmen; senarist, yapımcı ve akademisyen. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik ve çeşitli dergilerde yazarlık da yapan Emin Alper, "Tepenin Ardı" ve "Abluka" filmleri ile sanat dünyasını kendisine hayran bıraktı. Alper'in üçüncü uzun metrajlı filmi olan "Kız Kardeşler"in, ilk gösterimi 69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Ana Yarışma" bölümünde gerçekleştirildi. Film ayrıca, SİYAD'da 10 dalda 11 adaylık elde etti. En son filmi "Kurak Günler" ise bu yıl "Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış" (Un Certain Regard) kategorisinde dünya prömiyerini yaptı.

İşte izlemeden geçilmemesi gereken Emin Alper filmleri...

<p><strong>TEPENİN ARDI</strong></p> <p><em>Oyuncular:</em> Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür</p> <p>Nusret biri uysal diğeri deli fişek iki oğlunu alıp dedelerinin çiftliğine hava değişikliği olsun diye götürür. Zafer askerlik sonrası yaşadığı bunalımla ne kadar içine kapanıksa, kardeşi bir o kadar laf dinlemez, haşarı bir delikanlıdır. Dede Faik ise kendi çiftliğinin çevresinde gezinen keçi sürüleriyle ve özellikle onların sahibi olan çobanlardan şikayetçidir. Çevresinde ne olup biterse onlardan bilmektedir. Nereden geldiği belli olmayan bir silah patlaması ve sonrasında yaşananlar çiftliktekilerin huzurunu büsbütün bozacaktır.</p> <p>Bir Western filmini andıran atmosferi ve mekan kullanımıyla gerilim dolu bir aile trajedisini anlatan film, sorunlarıyla yüzleşmek yerine bir düşman ve günah keçisi yaratan egemen erkek kültürünü mercek altına alıyor. Yönetmen Emin Alper'in ilk uzun metrajlı işi olan filmin yapımcılığını ise Enis Kostepen ile genç yaşta hayat veda eden Seyfi Teoman üstlenmişti.</p>

TEPENİN ARDI

Oyuncular: Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür

Nusret biri uysal diğeri deli fişek iki oğlunu alıp dedelerinin çiftliğine hava değişikliği olsun diye götürür. Zafer askerlik sonrası yaşadığı bunalımla ne kadar içine kapanıksa, kardeşi bir o kadar laf dinlemez, haşarı bir delikanlıdır. Dede Faik ise kendi çiftliğinin çevresinde gezinen keçi sürüleriyle ve özellikle onların sahibi olan çobanlardan şikayetçidir. Çevresinde ne olup biterse onlardan bilmektedir. Nereden geldiği belli olmayan bir silah patlaması ve sonrasında yaşananlar çiftliktekilerin huzurunu büsbütün bozacaktır.

Bir Western filmini andıran atmosferi ve mekan kullanımıyla gerilim dolu bir aile trajedisini anlatan film, sorunlarıyla yüzleşmek yerine bir düşman ve günah keçisi yaratan egemen erkek kültürünü mercek altına alıyor. Yönetmen Emin Alper'in ilk uzun metrajlı işi olan filmin yapımcılığını ise Enis Kostepen ile genç yaşta hayat veda eden Seyfi Teoman üstlenmişti.

<p><strong>ABLUKA</strong></p> <p><em>Oyuncular:</em> Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen</p> <p>Kadir hapishanedeki 20 yılın ardından şartlı tahliye olur ve emniyette çalışan Hamza'nın yardımıyla iş bulur. İstanbul'u saran büyük siyasi karmaşa atmosferi özellikle sokaklarda kendini göstermektedir. Kadir çöp toplayıcısı olarak girdiği bu paravan işin ardında aslında muhbir olarak çalışacaktır. Gecekondu mahallelerindeki çöpleri karıştırarak herhangi bir şekilde bomba malzemesi olup olmadığını araştıracak ve bulduklarını raporlayacaktır. Hapishane sonrası ilk uğradığı adreste ise kardeşi Ahmet ile karşılaşır. Belediyede çalışan Ahmet ile yeniden kardeşlik bağını kurmaya çalışsa da bu çabaları tek taraflı kalır. Ahmet'in kendi içine kapanık bu hallerini Kadir kafasında farklı yorumlar ve komplo teorileri üretmeye başlar. İlk filmi Tepenin Ardı ile ses getiren Emin Alper'in yeni filminde başlıca rollerinde Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba bulunuyor.</p>

ABLUKA

Oyuncular: Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen

Kadir hapishanedeki 20 yılın ardından şartlı tahliye olur ve emniyette çalışan Hamza'nın yardımıyla iş bulur. İstanbul'u saran büyük siyasi karmaşa atmosferi özellikle sokaklarda kendini göstermektedir. Kadir çöp toplayıcısı olarak girdiği bu paravan işin ardında aslında muhbir olarak çalışacaktır. Gecekondu mahallelerindeki çöpleri karıştırarak herhangi bir şekilde bomba malzemesi olup olmadığını araştıracak ve bulduklarını raporlayacaktır. Hapishane sonrası ilk uğradığı adreste ise kardeşi Ahmet ile karşılaşır. Belediyede çalışan Ahmet ile yeniden kardeşlik bağını kurmaya çalışsa da bu çabaları tek taraflı kalır. Ahmet'in kendi içine kapanık bu hallerini Kadir kafasında farklı yorumlar ve komplo teorileri üretmeye başlar. İlk filmi Tepenin Ardı ile ses getiren Emin Alper'in yeni filminde başlıca rollerinde Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba bulunuyor.

<p><strong>KIZ KARDEŞLER</strong></p> <p><em>Oyuncular:</em> Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir</p> <p>Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından farklı yollara savrulmak zorunda kalan üç kız kardeşin hikayesini konu ediyor. Reyhan, Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Annelerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.</p>

KIZ KARDEŞLER

Oyuncular: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir

Kız Kardeşler, annelerinin ölümünün ardından farklı yollara savrulmak zorunda kalan üç kız kardeşin hikayesini konu ediyor. Reyhan, Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Annelerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

<p><strong>KURAK GÜNLER</strong></p> <p><em>Oyuncular:</em> Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu</p> <p>Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Balkaya kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.</p>

KURAK GÜNLER

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Balkaya kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

Sinema Başka Sinema Yaşam Sanat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler