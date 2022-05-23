Emin Alper kimdir, ne mezunu, hangi filmleri çekti?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:09

Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler", bu yıl "Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yaptı. Ünlü yönetmen daha önce de "Abluka", "Tepenin Ardı" ve "Kız kardeşler" filmleri ile sinema dünyasında dikkatleri üzerine çekmiş, izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler ise ünlü yönetmenin bu büyük başarısının ardından Emin Alper'in yaşamı hakkında sorular sormaya başladı. Emin Alper aslen nereli? Emin Alper ne mezunu? Emin Alper hangi filmleri yönetti?

İşte Emin Alper'in ayrıntılı yaşam öyküsü ve filmleri...

Alper, liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirip Boğaziçi Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümüne girdi; fakat mutlu hissetmediği bölümünü iki yıl sonra tekrar sınava girip aynı üniversitenin iktisat bölümünü kazanarak değiştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat ve Tarih okudu, ardı sıra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Modern Türkiye Tarihi üzerine doktorasını aldı.

EMİN ALPER NE MEZUNU?

Alper, öğrenim hayatında yaşadığı süreci şöyle özetliyor:

"Mühendisliğin beslediği bir taraf yok çünkü ben teknik konularda çok cahilimdir. Sinemanın teknik kısmı söz konusu olduğu zaman mühendislik hiç beslemedi. Sosyal bilimlerin muhakkak etkisi vardır. Şu an bunu çok ölçüp biçemiyorum ama muhakkak vardır. Aynı şekilde sanatla, sinemayla uğraşmanın sosyal bilimlere de çok fazla etkisi oldu yani ikisi böyle karşılıklı bir etkileşim içinde gelişti. Ama fen lisesi yıllarımda bile hep tiyatro, sinema, edebiyat çok ilgilendiğim şeylerdi, yani sonradan çıkmış bir karar değil. Taşrada çalışkan öğrenci olduğunuz zaman ister istemez bir yere itiliyorsunuz.."

18 yaşındayken izlediği Kustorica'nın başyapıtı olan Çingeneler Zamanı'ndan etkilenen Alper, kendi deyimi ile "sinemanın büyüsünün farkına varır". Üniversitede senaryo denemeleri yapan Alper, o dönem üniversitenin sinema kulübüne de üyedir. Vaktinin çoğunu sinema kulübünde, bir kısmı film sektöründe de çalışmakta olan arkadaşlarıyla geçirir. Bu dönemde senaryolar, eleştiriler yazar, sürekli notlar alır. Bu dönemde arkadaşları ile "Görüntü" dergisini çıkarır. Kulüp etkinliklerinde film tartışıp dönemin parlayan yönetmenlerini (Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi) söyleşilere davet ederler. Aynı dönemde hep planladığı sinema geleceği netleşip şekillenir.

İstanbul Teknik Üniversitesi insan ve toplum bilimleri bölümünde akademisyen olarak dersler veren yönetmenin sinema ve siyaset üzerine Tarih ve Toplum, Birikim, Mesele, Altyazı ve Görüntü gibi dergilerde yazıları da yayımlandı.

TRT’de yayınlanan Genç Sinemacılar programı sayesinde "Mektup" (2005) adlı ilk kısa filmini çekti. Sonrasında da "Rıfat" (2006) adlı kısa film geldi. Ardından belli bir süredir senaryosunu ve kurgusunu planladığı ilk uzun metrajlı filmi "Tepenin Ardı" (2012) ile geniş kitlelerce tanındı. "Abluka" (2015) filmi ise ilk gösterimini 72. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

"Tepenin Ardı" ile Berlin Film Festivali'nde Caligari Film Ödülü, Asya Pasifik Film Festivali'nde, 31. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film, Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde NETPAC ödülü, Taipei Film Festivali Uluslararası yeni yetenek yarışması büyük ödülü de dahil olmak üzere 2012 yılında ulusal ve uluslararası alanda 16 ödül aldı. "Abluka" filmi ile 72. Venedik Film Festivali'nde ana yarışma ödüllerinden Jüri Özel Ödülü'nü, Arca CinemaGiovani ve Premio Bisato d'Oro ödüllerini kazandı. 2016 yılında Sinema Yazarları Derneği tarafından Abluka filmiyle En iyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü. 2019 yılında ise çıkarmış olduğunu "Kız Kardeşler" filmi ile ödüller topladı. 2021 yılında dördüncü uzun metraj filmi "Balkaya" için çalışmalara başlamıştır. FX ile BluTV ortaklığında yayımlanan "Alef" dizisinin yönetmenliğini üstlenmiştir.