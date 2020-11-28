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Küçük Cadı Kiki

"Küçük Cadı Kiki", yapım, senaryo ve yönetmenliğini Hayao Miyazaki'nin yaptığı 1989 tarihli fantastik kurgu türü Japon animasyon (anime) filmidir. Studio Ghibli tarafından yayımlanan dördüncü filmdir. Film, Eiko Kadano'nun 1985 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.

Miyazaki'ye göre film, Japon gençlerinin çocukluktan çıkarken aile bağlılığı ve özgürlük arasında sıkıştıkları girdaba değinmektedir. Yaş temasının ötesinde, film gençlerin yaratıcılık ve yeteneklerinin doğası ve her gencin şans, çok çalışma veya özgüven yoluyla kendi kişiliklerini bulma çabasını anlatmaya çalışmaktadır.

Film 29 Temmuz 1989 tarihinde Japonya'da gösterime girdi ve o yıl Animage Anime Büyük Ödülü'nü kazandı. Film, Disney ortaklığıyla yayınlanan ilk Studio Ghibli filmi olma özelliğini de taşır.

KONU

13 yaşındaki Kiki, inatçı olduğu kadar becerikli ve azimli bir kızdır. Eğitimini tamamlayıp cadı olabilmesi için bir sene boyunca ailesinden uzakta yaşaması gerekmektedir. Kedisi Jiji'yi de alarak annesinin hediye ettiği süpürgeyle bir sahil kasabası bulan Kiki burada Tombo adında bir çocukla tanışır. Şehirdeki ilk gününde tanıştığı Osono adlı bir bayanın fırınında çalışmaya başlayan Kiki'yi zorlu günler beklemektedir.