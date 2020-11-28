Yürüyen Şato
Diana Wynne Jones'un aynı adlı kitabından uyarlanan Studio Ghibli yapımı Japon animasyon (anime) filmi olan "Yürüyen Şato"nun yönetmeni Hayao Miyazaki'dir. İlk gösterimi 5 Eylül 2004 tarihinde Venedik Film Festivali'nde gerçekleşen film, Japonya'daki sinema salonlarında 20 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. 231,710,455 Amerikan doları hasılat elde eden film, finansal açıdan en başarılı Japon filmlerinden biri oldu.
KONU
Sophie, kendine güveni olmayan bir genç kızdır. Haksız yere Kötülükler Cadısı'nın hışmına uğrayarak ihtiyar bir kadına dönüştürülür. Bu durumdan kurtulmak isteyen Sophie büyüyü bozacak birisini aramak üzere yola düşer. Bu arada yolda karşılaştığı bir korkuluk da ona eşlik eder. Bir süre sonra karşısına çıkan garip bir makine görünümündeki hareketli yapıdan içeri girer. Bu, Howl adlı genç ve yakışıklı bir büyücünün şatosudur. Burada temizlikçi olarak çalışmaya başlar. Şato'yu yürüten ve Howl ile aralarında önemli bir sır olan ateş cini Calcifer ve Howl'un yardımcısı küçük Markl ile arkadaşlık kurar. Bu sırada komşu ülkeyle büyük ve acımasız bir savaş sürmekte ve Howl bu savaştaki yıkımı önlemeye çalışmaktadır.
Ruhların Kaçışı
Hayao Miyazaki tarafından yazılıp yönetilen 2003 yılında 'Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi' Oscar'ını kazanan Studio Ghibli yapımı Japon animasyon filmi.
Birçok ödül kazanan film aynı zamanda Oscar kazanan ilk anime oldu.
23 Ağustos 2016'da BBC tarafından yayımlanan ''21. Yüzyılın En İyi Filmleri'' listesinde 4. sırayı aldı.
KONU
Chihiro, kasabasından taşınmış on yaşında küçük bir kızdır. Yeni taşındığı kasabada ise karşılarına ilginç bir yapı çıkar. Her ne kadar bu yapının içine girmek istemese de anne ve babasının peşinden girer. İşte bu ilginç yolculuk böyle başlar. Önceleri terk edilmiş görünen bu yapı geceleri büyük bir canlılık kazanır. Bu yapı ruhların bir tür dinlenme ve temizlenme yeridir. Chihiro sihirli yiyeceklerden yiyen ve domuza dönüşen anne babasını kurtarabilmek için genç Haku'nun yardımı ile oradan kurtulmaya çalışır. Chihiro bu kasabadan kurtulmak ve ailesini domuz olmaktan kurtarmak ister. Bu sırada Haku'yu daha önceden tanıdığını anlar.
Küçük Cadı Kiki
"Küçük Cadı Kiki", yapım, senaryo ve yönetmenliğini Hayao Miyazaki'nin yaptığı 1989 tarihli fantastik kurgu türü Japon animasyon (anime) filmidir. Studio Ghibli tarafından yayımlanan dördüncü filmdir. Film, Eiko Kadano'nun 1985 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.
Miyazaki'ye göre film, Japon gençlerinin çocukluktan çıkarken aile bağlılığı ve özgürlük arasında sıkıştıkları girdaba değinmektedir. Yaş temasının ötesinde, film gençlerin yaratıcılık ve yeteneklerinin doğası ve her gencin şans, çok çalışma veya özgüven yoluyla kendi kişiliklerini bulma çabasını anlatmaya çalışmaktadır.
Film 29 Temmuz 1989 tarihinde Japonya'da gösterime girdi ve o yıl Animage Anime Büyük Ödülü'nü kazandı. Film, Disney ortaklığıyla yayınlanan ilk Studio Ghibli filmi olma özelliğini de taşır.
KONU
13 yaşındaki Kiki, inatçı olduğu kadar becerikli ve azimli bir kızdır. Eğitimini tamamlayıp cadı olabilmesi için bir sene boyunca ailesinden uzakta yaşaması gerekmektedir. Kedisi Jiji'yi de alarak annesinin hediye ettiği süpürgeyle bir sahil kasabası bulan Kiki burada Tombo adında bir çocukla tanışır. Şehirdeki ilk gününde tanıştığı Osono adlı bir bayanın fırınında çalışmaya başlayan Kiki'yi zorlu günler beklemektedir.
Prenses Mononoke
"Prenses Mononoke", Hayao Miyazaki yapımı bir Japon animasyon (anime) filmidir. Japonya'da 12 Temmuz 1997'de gösterime girdi.
Film, ormanı koruyan doğaüstü yaratıklarla, doğanın kaynaklarını hızla ve acımasızca tüketen insanlar arasındaki mücadeleyi anlatır.
Mononoke bir isim değil, Japonca'da ruhlar veya canavarlar için kullanılan genel bir ifadedir.
KONU
Aşitaka, köyüne saldıran şeytanlaşmış domuz tanrıyı öldürürken şeytanın koluna bıraktığı izi ölene kadar taşıyacaktır. Aşitaka, bu lanetin geldiği yeri öğrenmek için köyünden uzaklaşır. Gittiği yerlerde Demir Şehri adında demir madenini işleyip ölümcül silahlar yapan ve bu silahları ormanın hayvanlarıyla savaşmakta kullanan Leydi Eboşi ile karşılaşır. Aşitaka bu savaşa son vermek için daha önce karşılaştığı kurt kızı San ile birlikte kendini bu savaşın içinde bulur. Aşitaka hem barışı getirmek hem de kurt kızı San'ın güvenini kazanmak için mücadele edecektir.
Komşum Totoro
"Komşum Totoro", orijinal adı Tonari no Totoro olan, Hayao Miyazaki tarafından yazılıp yönetilmiş, 1988 Studio Ghibli yapımı bir Japon animasyon (anime) filmdir. İki kız kardeş ve orman ruhları arasındaki ilişkiyi anlatır. Filmin doğaüstü kahramanı Totoro daha sonra Studio Ghibli'nin maskotu olur.
KONU
Bir üniversite profesörü olan babalarıyla Mei ve Satsuki, bir hastanede tedavi gören annelerine daha yakın olmak için bir köye taşınırlar. Çok geçmeden küçük kardeş Mei orman ruhlarını görmeye başlar ve en sonunda Totoro ile tanışır. İki kız kardeş, annelerinin hastalığı, günlük olaylar Totoro ve çeşitli orman ruhuyla birlikte değişik bir hal almaya başlar.
Totoro, Hayao Miyazaki'nin yazıp yönettiği "Komşum Totoro" filmindeki ayıya benzeyen yaratıktır. Studio Ghibli'ye ait bütün filmler, başlangıcında mavi zemin üzerinde Totoro'nun görünmesiyle başlar. Totoro, Studio Ghibli'nin en bilinen karakteridir, stüdyo ve Hayao Miyazaki'yle özdeşleşmiştir.
Küçük Deniz Kızı Ponyo
Ponyo, Türkiye'de yayımlanan adıyla "Küçük Deniz Kızı Ponyo", yönetmenliğini Hayao Miyazaki'nin üstlendiği ve Studio Ghibli tarafından üretilen 2008 yılı Japon animasyon fantastik film. Miyazaki'nin Ghibli için yönettiği sekizinci ve toplamda onuncu filmidir. Film Tomoko Yamaguchi, Kazushige Nagashima, Yūki Amami, George Tokoro, Yuria Nara, Hiroki Doi, Rumi Hiiragi, Akiko Yano, Kazuko Yoshiyuki ve Tomoko Naraoka'nun sesleriyle yıldızlaşmıştır. Hikâye Ponyo adlı bir japon balığının Sōsuke adlı beş yaşında bir erkek çocuğunun arkadaşlığını kabulü ve bir kız çocuğu olma isteği üzerinedir. Film Japon Akademisi Yılın Animasyonu Ödülü dahil pek çok ödül kazanmıştır.
KONU
Bir denizcinin oğlu beş yaşındaki Sōsuke, annesi Lisa ile okyanus kenarındaki kayalıkta sakin bir hayat yaşamaktadır. Kaderi belirleyen bir gün, sahilde bir şişe ve onun içinde hapsolmuş güzel bir Japon balığı bulup onu kurtarır ve adına Ponyo koyar. Ama bu sıradan bir Japon balığı değildir. Usta bir sihirbaz ve bir deniz tanrıçasının kızı olan Ponyo, kendini genç bir kıza dönüştürmek için babasının sihrini kullanır ve hızlı bir şekilde Sōsuke'ye aşık olur, ama böyle güçlü büyü kullanımı dünyada tehlikeli bir dengesizliğe neden olur. Ay giderek yeryüzüne yaklaşır ve Ponyo'nun babası kızını bulmak için okyanusların kudretli dalgalarını gönderirken, iki çocuk dünyayı kurtarmak ve Ponyo'nun insan olma hayallerini yerine getirmek için ömür boyu sürecek olan maceraya atılır.
Rüzgar Yükseliyor
"Rüzgar Yükseliyor", Hayao Miyazaki'nin yazıp yönettiği 2013 yapımı Japon anime filmdir. Konusunu Tatsuo Hori'nin kısa öyküsü üzerine olan Kaze Tachinu adlı mangadan alan film, Jiro Horikoshi'nin kurgusal biyografisi niteliğindedir. Jirô Horikoshi, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Mitsubishi A6M Zero savaş uçağının tasarımcısıdır.
Miyazaki filmde, Horikoshi'nin yaşamından esinlenen ve onlarca yıla yayılan bir hikâye anlatıyor.
Gökteki Kale
"Gökteki Kale", Hayao Miyazaki'nin yazıp yönettiği 1986 yapımı animasyon filmidir. Film gösterime girdiği 1986 yılında Animage Anime Büyük Ödülü`nün sahibi olmuştur.
KONU
Sheeta adındaki genç bir kız gizemli mavi bir taşın sahibidir. Kız hükûmet için çalışan gizli ajanlar tarafından kaçırılmış ve uçan bir gemide henüz bilinmeyen bir yere götürülmektedir. Aniden bir tehlike belirir, ve gemiye yaşlı hava korsanı Dola ve emrindeki uçan korsanlar çetesi saldırır. Onlar da Sheeta'nın sahip olduğu taşı istiyorlardır. Sheeta'nın odasına girerler, Sheeta onlardan kaçarak gemiden aşağıya düşer. Ancak düşerken taşın yardımıyla yere çakılmadan havada süzülerek yere inebilmiştir. Uyandığında Pazu adında genç bir çocuğun kolları arasında bulur kendini. Pazu ona yardım etmeye çalışır. Sheeta Pazu'nun evinde Laputa'nın efsanevi krallığının resmini görür. Resmi Pazu'nun babası çekmiştir, Pazu'nun babası geri döndüğünde gökyüzünde asılı duran bir adadan bahsetmiştir, kimse onun keşfine inanmaz. Korsanlar Pazu'nun evini bulurlar, onlar da askeri bir uçak alarak Laputa'yı aramaya koyulurlar.
Tepedeki Ev
"Tepedeki Ev", japon yönetmen Goro Miyazaki tarafından yapılmış 2011 yapımı tarzı anime filmidir. 1980 yılında yayınlanan bir manga serisinden uyarlanmıştır. Studio Ghibli yapımıdır. Film 31. İstanbul Film Festivali'nde Türkiye'de de gösterilmiştir.
KONU
Gençlik yıllarını yaşayan Umi, beş kişilik ailesinin en büyük kızıdır. Babasının gemisi Kore Savaşı sırasında mayına çarpmıştır ama Umi onun döneceğine dair ümidini kesmez ve babasının dönme ihtimaline karşılık her gün çift flamayı evlerinin önündeki bayrak direğine çekmektedir. Tam da bugünlerde okuduğu lisede ortaya çıkan bir öğrenci hareketinin ortasında kalır, bir yandan genç Shun’a âşık olur. Ama arlarında ikisinin de tahmin etmediği farklı bir bağ ortaya çıkar.
Ateşböceklerinin Mezarı
"Ateşböceklerinin Mezarı", Isao Takahata'nın yazıp yönettiği 1988 yapımı animasyon filmdir. Animasyonun yapımı için Studio Ghibli ile anlaşan Shinchosha'nın ilk film projesidir. Film Akiyuki Nosaka'nın, 2. Dünya Savaşı'nda açlıktan ölen kızkardeşinden özür dilemek amacıyla yazdığı "Hotaru no Haka" (animasyon Japonya'da aynı isimle yayımlandı) isimli kısmi otobiyografik romanından uyarlandı.
Drama en sarsıcı animasyonlardan biri olarak kabul edilir. Roger Ebert filmi şimdiye dek yapılmış en güçlü savaş karşıtı filmlerden biri olarak nitelendirir. Animasyon tarihçisi Ernest Rister filmi Steven Spielberg'in Schindler'in Listesi yapıtı ile karşılaştırarak, gördüğü en içten animasyon film olduğunu belirtmiştir.
KONU
Ateşböceklerinin Mezarı II. Dünya Savaşı'nın sonuna yakın bir dönemde Japonya'da geçer. Filmde, bombalanan Kobe şehrinde hayatta kalmış 14 yaşındaki Seita ve onun dört yaşındaki kızkardeşi Setsuko'nun umutsuz çabaları anlatılır.
Kaynak: ghibli.jp, Wikipedia
Video Haberler
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'tecanlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu