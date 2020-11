'My Neighbour Totoro', 'Pom Poko' ve daha fazlası: Studio Ghibli, klasik filmlerinden 250 görseli ücretsiz yayımladı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:09

"My Neighbour Totoro"

Usta yönetmen Hayao Miyazaki ile beraber Isao Takahata, Tomomi Mochizuki, Yoshifumi Kondo, Hiroyuki Morita gibi yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapan, animasyon dünyasına yeni bir soluk getiren Studio Ghibli, bu yılın başında bünyesindeki birçok filmi Netflix ve HBO Max gibi dijital platformlarda göstermek için anlaşmalar imzalamıştı.

Aynı zamanda geçen nisan ayında Zoom ve benzeri video konferans uygulamalarında fon olarak kullanılmaya uygun arka plan görsellerini de insanların beğenisine sunmuştu.

"Kiki’s Delivery Service"

Ücretsiz bir şekilde yayımlanan bu görsellerde stüdyonun sevilen filmlerinden görüntüler yer alıyordu.

Giderek dijitalleşen dünyaya ayak uydurma ve geniş kitlelere hitâp etme yönünde önemli kararlar alan Studio Ghibli, geçen günlerde, ücretsiz olarak yayımladığı bu görsellere yenilerini ekledi. Stüdyonun beş filminden 250 yüksek çözünürlüklü görsel ücretsiz olarak yayımlandı.

"Pom Poko"

Studio Ghibli, bu kez Hayao Miyazaki’nin unutulmaz filmlerinden "My Neighbour Totoro", 1992 yapımı "Porco Rosso", ufak bir kız ve konuşan kedisine odaklanan "Kiki’s Delivery Service", masal karakterlerine odaklanan "Pom Poko" ve "Ocean Waves" filmlerinden görseller paylaştı. Her filmden 50 görsel paylaşıldı.

"Porco Rosso"

Stüdyo daha önce "Spirited Away", "Pony"o, "The Tale of the Princess Kaguya", "The Wind Rises", "Tales from Earthsea" gibi filmlerden görseller paylaşmıştı.

Studio Ghibli’nin paylaştığı yüksek çözünürlüklü görsellere buradan ulaşabilirsiniz.

"Ocean Waves"

Kaynak: Filmloverss