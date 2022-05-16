İzmir Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na kabul edildi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üyelikle beraber İzmir’in turizm kenti olarak dünya çapında temsil edilmesinin önünün açıldığını söyleyerek “Dünya çapında turizm sektörünün üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarının katıldığı toplantılarda İzmir’in tanıtılması ve İzmir’e yatırım sağlanması için ilk adım atılmış oldu. Ayrıca turizm zirvelerinin İzmir’de düzenlenmesi ve diğer turizm kentlerinin belediyeleriyle turizm sektöründe işbirlikleri geliştirme fırsatı ortaya çıktı” dedi.
Dünya Turizm Kentleri Federasyonu nedir?
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı aracılığıyla iletişim kurulan Dünya Turizm Kentleri Federasyonu (WTCF) Pekin'in girişimiyle dünyadaki ünlü turizm şehirlerinin ve turizmle ilgili kurumların gönüllü olarak oluşturduğu dünyanın ilk uluslararası turizm organizasyonu olarak biliniyor.
“Turizm yoluyla daha iyi şehir yaşamı” vizyonu rehberliğinde WTCF, dünyaca ünlü Fragrant Hills Turizm Zirvelerini her yıl düzenliyor. Üyelerinin deneyim alışverişinde bulunmaları, işbirliğini pekiştirmeleri ve fikir birliği oluşturmaları için bir platform oluşturan WTCF, 2012 yılından bu yana Pekin (Çin), Rabat ve Fez (Fas), Chongqing (Çin), Los Angeles (ABD), Qingdao (Çin) ve Helsinki'de (Finlandiya) art arda sekiz Fragrant Hills Turizm Zirvesine ev sahipliği yaptı.
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