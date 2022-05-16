İzmir Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na kabul edildi

“Turizm yoluyla daha iyi şehir yaşamı” vizyonu rehberliğinde WTCF, dünyaca ünlü Fragrant Hills Turizm Zirvelerini her yıl düzenliyor. Üyelerinin deneyim alışverişinde bulunmaları, işbirliğini pekiştirmeleri ve fikir birliği oluşturmaları için bir platform oluşturan WTCF, 2012 yılından bu yana Pekin (Çin), Rabat ve Fez (Fas), Chongqing (Çin), Los Angeles (ABD), Qingdao (Çin) ve Helsinki'de (Finlandiya) art arda sekiz Fragrant Hills Turizm Zirvesine ev sahipliği yaptı.