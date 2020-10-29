<p>İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürüyor.&nbsp;</p>
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İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürüyor. 

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı.&nbsp;</p>
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı. 

<p>İzmir Marina’dan Bostanlı’ya kadar Körfez’de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunan tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı.</p>
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İzmir Marina’dan Bostanlı’ya kadar Körfez’de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunan tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı.

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