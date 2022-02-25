İzmir Ukraynalılar Derneği'nden 'savaşı durdurun' eylemi
Olena Özbek şunları söyledi:
Savaş her an tüm dünyaya sıçrayabilir. 21'inci yüzyılda bir dünya savaşına müsaade etmemeliyiz. Bugün Ukrayna'ya saldıran yarın başka ülkelere de saldırabilir. Türkiye ve diğer ülkelerin bu savaşı durdurmalarını istiyoruz. Ukrayna hiçbir zaman savaş istemedi. Hala şoktayız.
Güraslan, "Gerçekten çok üzülüyoruz. Annem, babam, akrabalarım ve tüm arkadaşlarım Kharkiv'de yaşıyor. 8 senedir bununla yaşıyorduk ama sabah 05.00'te pencerelerin titremesiyle uyanılacağını düşünmezdik. Ülkeme koşup yardım etmek istiyorum. Başka askerlerin ülkemize girmesini istemedik. Rus askerleri şehrimize girdiler. Ailemle telefonların dinlendiği korkusuyla uzun konuşamıyoruz. Savaş istemiyoruz. Atalarımız hep savaştı. Ellerine ne geçti? Akraba gibiyiz. Rusya'da insanlar şehir meydanlarına inip kardeş olduğumuzu söylesinler. Çocuklar bodrum katlarında saklanıp ağlamasın" ifadelerini kullandı.
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