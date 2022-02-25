İzmir Ukraynalılar Derneği'nden 'savaşı durdurun' eylemi

Olena Özbek şunları söyledi:

Savaş her an tüm dünyaya sıçrayabilir. 21'inci yüzyılda bir dünya savaşına müsaade etmemeliyiz. Bugün Ukrayna'ya saldıran yarın başka ülkelere de saldırabilir. Türkiye ve diğer ülkelerin bu savaşı durdurmalarını istiyoruz. Ukrayna hiçbir zaman savaş istemedi. Hala şoktayız.