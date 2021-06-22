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Usta sanatçılar, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Başkan Tunç Soyer, festivalin yönetmenliğini yapan sinema yazarı Vecdi Sayar'a teşekkür ederek, “Çok parlak bir fikirdi. Çok güzeldi fakat pandemi var, deprem yaşandı, nasıl yapacağız bu işi diye düşündük. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.