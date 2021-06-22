İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birincisini düzenlediği “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür kenti haline getirme hedefi doğrultusunda yapılan “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” sanatseverleri her yıl İzmir'de buluşturacak.
El Ele Müzik Orkestrası ile başladı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan açılış töreninde, Hakan Şensoy yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ele Ele Müzik Senfoni Orkestrası, bu yılın “Ustalar”ı Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay ile yitirdiğimiz iki değerli besteci Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk’un film müziklerinden bir seçki seslendirdi. Özel besteleri hayranlıkla dinleyen sanatseverler, sanatçılara alkışlarla destek verdi.
Usta sanatçılar, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Başkan Tunç Soyer, festivalin yönetmenliğini yapan sinema yazarı Vecdi Sayar'a teşekkür ederek, “Çok parlak bir fikirdi. Çok güzeldi fakat pandemi var, deprem yaşandı, nasıl yapacağız bu işi diye düşündük. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
11 gün sürecek Festival
Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor.
Festival Yürütme Kurulu’nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark’ta gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi’nde göster ilecek.
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