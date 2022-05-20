İzmir'de unutulmayacak 19 Mayıs kutlaması

İZMİR / Cumhuriyet
20 Mayıs 2022 Cuma, 09:35
<p>İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.</p>

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

<p>19 Mayıs coşkusu “Gençlik Yürüyüşü” ile sokaklara taştı.</p>

19 Mayıs coşkusu “Gençlik Yürüyüşü” ile sokaklara taştı.

<p>Binlerce İzmirlinin katılımıyla fener alayı oluşturuldu ve 350 metrelik Atatürk posteri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na taşındı.</p>

Binlerce İzmirlinin katılımıyla fener alayı oluşturuldu ve 350 metrelik Atatürk posteri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na taşındı.

<p>Gençlik Yürüyüşü'nün ardından rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Gündoğdu Meydanı’nda gençlerle buluştu.</p>

Gençlik Yürüyüşü'nün ardından rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Gündoğdu Meydanı’nda gençlerle buluştu.

<p>Başkan Soyer sahneye çıkarak Teoman’a İzmirliler adına çiçek takdim etti.</p>

Başkan Soyer sahneye çıkarak Teoman’a İzmirliler adına çiçek takdim etti.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p>Sahneden gençlere seslenen Başkan Soyer şunları söyledi </p>

Sahneden gençlere seslenen Başkan Soyer şunları söyledi 

<p><em><strong>“Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir... Sizler İzmir'in dağlarında açan çiçeklersiniz. Sizler Türkiye'ye umut çiçeklerisiniz. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun"</strong></em></p>

“Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir... Sizler İzmir'in dağlarında açan çiçeklersiniz. Sizler Türkiye'ye umut çiçeklerisiniz. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun"

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p>İşte binlerce İzmirlinin katıldığı fener alayından görüntüler: </p>

İşte binlerce İzmirlinin katıldığı fener alayından görüntüler: 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p>19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.</p>

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


İzmir Tunç Soyer teoman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler