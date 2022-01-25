İzmir'deki 9 sinagog müze olarak ziyarete açılacak
Engizisyondan kaçan Yahudilere kucak açan Osmanlı İmparatorluğu'nun desteğiyle 16. yüzyıldan itibaren Anadolu topraklarına yerleşen Yahudilerin İzmir'e kazandırdığı en önemli kültürel zenginlikler arasında Bikur Holim, Bet Hillel, Portekiz, Etz Hayim, Hevra, Şalom, Algazi, Foresteros ve Sinyora sinagogları yer alıyor.
Sinagogların ve sinagogları birbirine bağlayan sokaklardaki koruma çalışmalarının ilk etabının bu yıl haziran ayında tamamlanması ve bölgenin tur paketleriyle turizme açılması planlanıyor. Kültür turizmi çerçevesinde bazı sinagoglarda sergi, konser gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve projenin daha ilgi çekici hale getirilmesi hedefleniyor.
Bencoya, açık hava müzesi konseptiyle sinagoglarda ziyaretçileri ağırlayacaklarını aktararak, "Bu yılın ortalarında bütün mekanları ziyarete açacak duruma getireceğiz. Bu demek değil ki çalışmalar tamamlanacak ama merkeze gelenler tarihin ruhunu hissedecek şekilde ziyaret gerçekleştirebilecek." dedi.
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