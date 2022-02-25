İzmir’in en özel yerleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
GEDİZ DELTASI
Doğadan kopmadan şehirde yaşanılabileceğini gösteren Gediz Deltası, içinde yüzlerce kuş ve balık türüne en sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en geniş kıyı sulak alanlarından Gediz Deltası, Türkiye’deki tuz üretiminin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen delta, binlerce canlıya ev sahipliği yaparak uluslararası öneme sahip nadir sulak alanlardan biri oluyor. Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi adaylık başvurusu yapıldı.
EFES
Ziyaretçilerine eşsiz bir uygarlığın kapılarını açarak kökleri binlerce yıl öncesine dayanan geçmişin görünümlerini yansıtan Efes Antik Kent, Türkiye’nin en büyük açık hava müzesi unvanına sahip. Efes tarihi boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları 8 kilometrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Efes, altın çağını Helenistik ve Roma dönemlerinde yaşadı ve Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak çağının en kalabalık kentlerinden biri oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan efes, medeniyet, felsefe, bilim, kültür ve sanat alanlarında öncü bir kent olarak tarihe geçti.
KALELER
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 2013 yılında giren Foça ve Çandarlı kaleleri, ticaret yollarının korunması amacıyla 11’inci ve 15’inci yüzyıllarda inşa edilmiştir. Çeşme Kalesi de 2020 yılında listeye dahil edilmiştir. Akdeniz’in farklı noktalarında koloniler kuran Cenevizliler, özellikle liman bölgelerine kaleler inşa etmiş veya mevcut kaleleri onarmıştır. İzmir’in kendine özgü mimarisini de yansıtan kaleler modern ve geleneksel kültürün karışımıyla güzelliklerini gözler önüne seriyor.
BERGAMA
Özgünlüğünü korumuş incelikli bir kültürün öyküsünü anlatan Bergama Antik Kent, Pergamon Krallığı'nın başkenti ve içindeki kütüphane binası ile antik dünyada önemli bir eğitim merkeziydi. Sütunlu yollarında geçmişin büyüsünü hissedeceğiniz Antik kent, Anadolu’daki en dik antik tiyatroya ve ilk psikiyatri hastanesi olan Asklepion Sağlık Merkezi ve Kutsal Alanı’na ev sahipliği yapıyor. Arkeolojik kalıntıları ile uygarlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin 13’üncü UNESCO Dünya Mirası.
BİRGİ
Geleneksel mimari dokusu ve yemyeşil coğrafyasıyla İzmir'in, Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Birgi, görkemli taş konakları ve eşsiz yapılarıyla estetik anlayışını baştan yaratan bir başyapıt olma özelliğini taşıyor. Türbeleri, camileri ve hamamlarıyla sadeliğin ve zarafetin çarpıcılığını sokaklarına yansıtan Birgi’nin tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor.
TARİHİ LİMAN KENTİ: KONAK
Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri olan İzmir, ürünlerin, fikirlerin ve kültürlerin buluşup, dünyaya yayıldığı bir merkezdir. Ticaret ve liman kenti olma özelliğiyle ön plana çıkan İzmir’de, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgeleri, şehrin liman kenti olmasında özgün bir konuma sahiptir. Tarihi liman kentine bir giriş kapısı olarak inşa edilen Konak Pier’den başlayarak Kadifekale’ye kadar uzanan güzergâh, barındırdığı tarihi ve mimari değerlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi ile İzmir’in öne çıkan sembollerinin bulunduğu bu alan, Kemeraltı Çarşısı ile dünyanın en eski ve büyük açık hava alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor. Doğu ve Batı’nın buluştuğu bu tarihi liman kentinin çok kültürlülüğü her sokakta kendini gösteriyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Makineli tüfek sesleriyle uyandım
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi toplantının ayrıntıları ortaya çıktı
- Benzin ve motorine görülmemiş zam
- 'İktidar yine ölü taklidi yapıyor'
- IŞİD'in finans şebekesine operasyon: 3 şüpheli yakalandı
- Taşeron firma 'zam sözünü' tutmadı
- TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö çıkışı
- 'Türkiye’nin manevra alanı kalmadı'
- 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu
- Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
- Eski boksörlerden savaş çağrısı