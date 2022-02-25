İzmir’in en özel yerleri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

TARİHİ LİMAN KENTİ: KONAK

Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri olan İzmir, ürünlerin, fikirlerin ve kültürlerin buluşup, dünyaya yayıldığı bir merkezdir. Ticaret ve liman kenti olma özelliğiyle ön plana çıkan İzmir’de, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgeleri, şehrin liman kenti olmasında özgün bir konuma sahiptir. Tarihi liman kentine bir giriş kapısı olarak inşa edilen Konak Pier’den başlayarak Kadifekale’ye kadar uzanan güzergâh, barındırdığı tarihi ve mimari değerlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. Konak Meydanı ve Tarihi Saat Kulesi ile İzmir’in öne çıkan sembollerinin bulunduğu bu alan, Kemeraltı Çarşısı ile dünyanın en eski ve büyük açık hava alışveriş merkezi olma özelliğini de taşıyor. Doğu ve Batı’nın buluştuğu bu tarihi liman kentinin çok kültürlülüğü her sokakta kendini gösteriyor.