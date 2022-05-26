İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var

“Kemeraltı, İzmir'in en büyük, en eski alışveriş merkezidir. Fakat bu unvana rağmen hak ettiği değeri almıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Kemeraltı, Kadifekalesi’yle Agora’sıyla, olağanüstü lezzet duraklarıyla, alışveriş imkanlarıyla çok daha fazlasını hak ediyor. Dün Atina'daydım. Kemeraltı'na benzeyen Plaka adında bir mahallesi var. Hemen üzerinde de Akropolis diye bir tarihi kalıntı var. Akropolis, günde 10 bin ziyaretçi alıyor. Yaklaşık 700 – 800 bin nüfuslu Atina, senede 6 milyon turist alıyor. İzmir 1 milyon turistle yetinemez. Kemeraltı, Plaka’nın yaklaşık 10 misli büyüklüğünde. Çok daha geniş bir alan, çok daha zengin kadim bir kültürü var. Dolayıs ıyla çok daha fazlasını hak ediyor”