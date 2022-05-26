İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var

İZMİR / Cumhuriyet
26 Mayıs 2022 Perşembe, 20:48
<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in kalbi tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın tanıtılması ve geliştirilmesi için düzenlenen “Kemeraltı Günleri” coşkuyla başladı.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in kalbi tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın tanıtılması ve geliştirilmesi için düzenlenen “Kemeraltı Günleri” coşkuyla başladı.

<p>Konak Meydanı’nda başlayan etkinlikler tarihi çarşıdaki kortejle devam etti. Kemeraltı'nın sadece alışveriş merkezi değil kültürün, sanatın ve gastronominin can damarı, İzmir'in kalbi olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Kemeraltı’nın yaratacağı turizm potansiyeli bütün İzmir için turizmin kaldıracı olacak” diye konuştu.</p>

Konak Meydanı’nda başlayan etkinlikler tarihi çarşıdaki kortejle devam etti. Kemeraltı'nın sadece alışveriş merkezi değil kültürün, sanatın ve gastronominin can damarı, İzmir'in kalbi olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Kemeraltı’nın yaratacağı turizm potansiyeli bütün İzmir için turizmin kaldıracı olacak” diye konuştu.

<p>UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden Kemeraltı’nı ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda düzenlenen “Kemeraltı Günleri” coşkuyla başladı.</p>

UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden Kemeraltı’nı ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda düzenlenen “Kemeraltı Günleri” coşkuyla başladı.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve TARKEM işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Kemeraltı kültürünün tanıtılması ve ticaret hacminin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Etkinlik iki gün sürecek.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve TARKEM işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Kemeraltı kültürünün tanıtılması ve ticaret hacminin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Etkinlik iki gün sürecek.

<p>Konak Meydanı’nda şölenle başlayan Kemeraltı Günleri'nin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya, Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Semih Girgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.</p>

Konak Meydanı’nda şölenle başlayan Kemeraltı Günleri'nin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya, Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Semih Girgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.

<p>Kemeraltı Günleri’nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in kalbi olduğunu ifade ederek şunları söyled: </p>

Kemeraltı Günleri’nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in kalbi olduğunu ifade ederek şunları söyled: 

<p>“Kemeraltı, İzmir'in en büyük, en eski alışveriş merkezidir. Fakat bu unvana rağmen hak ettiği değeri almıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Kemeraltı, Kadifekalesi’yle Agora’sıyla, olağanüstü lezzet duraklarıyla, alışveriş imkanlarıyla çok daha fazlasını hak ediyor. Dün Atina'daydım. Kemeraltı'na benzeyen Plaka adında bir mahallesi var. Hemen üzerinde de Akropolis diye bir tarihi kalıntı var. Akropolis, günde 10 bin ziyaretçi alıyor. Yaklaşık 700 – 800 bin nüfuslu Atina, senede 6 milyon turist alıyor. İzmir 1 milyon turistle yetinemez. Kemeraltı, Plaka’nın yaklaşık 10 misli büyüklüğünde. Çok daha geniş bir alan, çok daha zengin kadim bir kültürü var. Dolayıs ıyla çok daha fazlasını hak ediyor”</p>

“Kemeraltı, İzmir'in en büyük, en eski alışveriş merkezidir. Fakat bu unvana rağmen hak ettiği değeri almıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Kemeraltı, Kadifekalesi’yle Agora’sıyla, olağanüstü lezzet duraklarıyla, alışveriş imkanlarıyla çok daha fazlasını hak ediyor. Dün Atina'daydım. Kemeraltı'na benzeyen Plaka adında bir mahallesi var. Hemen üzerinde de Akropolis diye bir tarihi kalıntı var. Akropolis, günde 10 bin ziyaretçi alıyor. Yaklaşık 700 – 800 bin nüfuslu Atina, senede 6 milyon turist alıyor. İzmir 1 milyon turistle yetinemez. Kemeraltı, Plaka’nın yaklaşık 10 misli büyüklüğünde. Çok daha geniş bir alan, çok daha zengin kadim bir kültürü var. Dolayıs ıyla çok daha fazlasını hak ediyor”

<p>İki günlük Kemeraltı Günleri kapsamında konserler, söyleşiler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, dans gösterileri, atölyeler, greenbox fotoğraf stüdyosu ile ücretsiz fotoğraf çekimleri ve daha birçok etkinlik, Konak Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Küçük Karaosmanoğlu Han ve Portekiz Sinagogu başta olmak üzere tüm Kemeraltı sokaklarını dolduracak. Evrim Ateşler, Sedat Yüce, Aydok Moralıoğlu, Funda Öncü, Sinan Efe Aksoy, Dj Müslüm Ergün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası farklı alanlarda izleyicilere müzik dolu keyifli dakikalar yaşatacak. </p>

İki günlük Kemeraltı Günleri kapsamında konserler, söyleşiler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, dans gösterileri, atölyeler, greenbox fotoğraf stüdyosu ile ücretsiz fotoğraf çekimleri ve daha birçok etkinlik, Konak Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Küçük Karaosmanoğlu Han ve Portekiz Sinagogu başta olmak üzere tüm Kemeraltı sokaklarını dolduracak. Evrim Ateşler, Sedat Yüce, Aydok Moralıoğlu, Funda Öncü, Sinan Efe Aksoy, Dj Müslüm Ergün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası farklı alanlarda izleyicilere müzik dolu keyifli dakikalar yaşatacak. 

Kemeraltı İzmir Tunç Soyer

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