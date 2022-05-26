İzmir'in kalbi Kemeraltı'nda şenlik var
Konak Meydanı’nda başlayan etkinlikler tarihi çarşıdaki kortejle devam etti. Kemeraltı'nın sadece alışveriş merkezi değil kültürün, sanatın ve gastronominin can damarı, İzmir'in kalbi olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Kemeraltı’nın yaratacağı turizm potansiyeli bütün İzmir için turizmin kaldıracı olacak” diye konuştu.
Konak Meydanı’nda şölenle başlayan Kemeraltı Günleri'nin açılışına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya, Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Semih Girgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.
“Kemeraltı, İzmir'in en büyük, en eski alışveriş merkezidir. Fakat bu unvana rağmen hak ettiği değeri almıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Kemeraltı, Kadifekalesi’yle Agora’sıyla, olağanüstü lezzet duraklarıyla, alışveriş imkanlarıyla çok daha fazlasını hak ediyor. Dün Atina'daydım. Kemeraltı'na benzeyen Plaka adında bir mahallesi var. Hemen üzerinde de Akropolis diye bir tarihi kalıntı var. Akropolis, günde 10 bin ziyaretçi alıyor. Yaklaşık 700 – 800 bin nüfuslu Atina, senede 6 milyon turist alıyor. İzmir 1 milyon turistle yetinemez. Kemeraltı, Plaka’nın yaklaşık 10 misli büyüklüğünde. Çok daha geniş bir alan, çok daha zengin kadim bir kültürü var. Dolayıs ıyla çok daha fazlasını hak ediyor”
İki günlük Kemeraltı Günleri kapsamında konserler, söyleşiler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, dans gösterileri, atölyeler, greenbox fotoğraf stüdyosu ile ücretsiz fotoğraf çekimleri ve daha birçok etkinlik, Konak Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Küçük Karaosmanoğlu Han ve Portekiz Sinagogu başta olmak üzere tüm Kemeraltı sokaklarını dolduracak. Evrim Ateşler, Sedat Yüce, Aydok Moralıoğlu, Funda Öncü, Sinan Efe Aksoy, Dj Müslüm Ergün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası farklı alanlarda izleyicilere müzik dolu keyifli dakikalar yaşatacak.
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