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Eskihisar’da balıkçılık yapanları, müsilajın çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, "Sahilde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilajın çevreye verdiği zarar da devam ediyor. Temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı ama şu anda 2-3 çeşit balığımız var" diye konuştu.