Japon yapımı anime dizilerle yeni bir dünyaya giriş yapın
SHİNGEKİ NO KYOJİN - ATTACK ON TITAN
Yüzyıllar evvel insanoğlu devler tarafından yok olmanın eşiğine getirilmiştir. Devler tıpkı anlatılagelmiş hikayelerdeki gibi, uzun, zekadan yoksun görünen, insanları yiyen ve de en kötüsü bunu beslenmek için değil zevk için yapan varlıklardır.
Az sayıdaki insan, en uzun devlerden bile yüksek duvarlar inşa ederek çevreledikleri bir şehrin koruması altında hayatta kalmıştır. Şu anki zaman diliminde ise 100 yılı aşkın bir süredir tek bir dev dahi şehre ayak basmamıştır. Henüz erginliğe erişmemiş bir çocuk olan Eren ile sütkardeşi Mikasa, bir anda ortaya çıkan inanılmaz büyük bir devin saldırısı sonucu şehrin surlarının yıkılmasına tanık olurlar. Nispeten daha küçük olan devler surlarda açılan gedikten şehre akın ederler ve bu iki çocuk dehşet içerisinde annelerinin bir dev tarafından canlı canlı yenilişini izlerler. Eren bütün devleri öldürüp insanlığın intikamını alacağına yemin eder.
FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD
Elric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için alchemy’e başvururlar. Ama insan ruhu ile değiş-tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır.
Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanıp Al’ın ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerinin dirilmesin imkansız olduğunu büyük kayıplardan sonra anlar. Automail sayesinde mekanik uzuvlarına kavuşan Ed, kardeşine olanların kendi suçu olduğuna inanır. Al'ın bedenini geri almak ve alchemy’i daha da iyi öğrenmek için Elric kardeşler evlerini yakıp yolcuğa çıkarlar.
COWBOY BEBOP
Dizi, Bebop tayfasının, suçluların peşinde yaşadıkları olaylar etrafında şekillense de aslında her bir karakterin geçmişi ile yüzleşmesini konu alır.
2021 yılında gezegenler arasında seyahat mümkün hale gelmiştir. Ancak, gezegenler arasında ulaşımı sağlayan atlama ağında büyük bir düzensizlik bulunmaktadır. İhmal edilen bu aksaklık sistemde büyük bir felakete yol açar. Ayda bulunan atlama geçidi infilak eder ve ay yüzeyinde büyük bir delik oluşur. Patlama sonucunda aydan kopan parçalar dünya yüzeyine düşer ve süreğen bir meteor sağnağına yol açar. Bu olay dünya yüzeyinin büyük bir bölümünü ve milyarlarca insanı yok eder. İnsanların büyük bir bölümü yer altına sığınır. İmkanı olanlar Mars ve Venüs gezegenleri ile yaşam koşulları oluşturulan bazı astreoid ve Jupiter uydularına yerleşirler.
BANANA FISH
Doğa Ash Lynx'i güzel yaptı; onu besledi ve onu soğukkanlı acımasız bir katil yaptı. Varis kabul edilmiş birisi olarak yetiştirilen bir kaçak ve en asi yaşta, on yedisindeki Dino Golzine, onu yetiştiren iblis tarafından tutulduğu krallığı terk eder.
Fakat Ash'in ağabeyinin Vietnam'da çılgına dönmesine neden olan iğrenç sır, aniden Papa'nın insafsız hırslı ellerine düşer ve bu, bir Japon bir fotoğrafçı olan Eiji Okamura'nın Ash Lynx ile tanışması için yanlış bir zamandır.
HELLSING ULTIMATE
Karanlık güçlerle savaşan gizli örgüt Hellsing, Abraham Van Helsing’in soyundan gelen İntegra Helsing tarafından yönetilmektedir. Onun gizli silahı olan vampir Alucard, bir kasabada halkı öldüren bir vampiri yakalamaya gider. Acemi polis Seras Victoria yaralanır ve Alucard ona bir seçenek sunar.
Ya ölecektir ya da vampir olarak yaşayacaktır.
DEATH NOTE
Yagami Light, üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir lise son sınıf öğrencisidir. Light, Japonya'nın belki de en yetenekli ve zeki öğrencisi olmasına rağmen, yaşadığı dünya ona tat vermemektedir. Her gün gittikçe artan suç oranı ve adalet sisteminin çökmüşlüğü, onun için bu dünyayı daha da anlamsız ve çürümüş kılmaktadır.
Light, bu buhranları kendi içinde yaşarken, ders sırasında bir defterin gökten düştüğünü görür. Okul çıkışı elinde olmadan defterin düştüğü yere yönelir. Defterin üstünde 'Death Note' yazmaktadır. Defteri yerden alıp incelediğinde hiç de inanacağı şeylerle karşılaşmaz.
'Bu deftere ismi yazılan insan ölecektir.'
Nedenini kendi bile bilmeden, defteri alıp evine döner. Evde haberleri izlerken, bir adamın bir anaokulundaki öğrencileri ve öğretmenleri rehin aldığını izler. Defterin gerçekliğini test etmek için rehin alan adamın adını deftere yazar. Ve 40 saniye sonra adam ölür.
Defterin gerçekliği karşısında şaşkına dönen Light, kendi ideal dünyasını yaratmak için diğer suçlulara yönelecektir. Ama ya dünya onun varlığını öğrenip peşine dünyanın en iyi dedektifi L'i takarsa?
BLEACH
Bleach, Tite Kubo tarafından yazılan bir manga serisidir.
Haftalık bölümleri Haftalık Shonen Jump dergisinde 2001’den beri yayınlanmaktadır. Animeye de uyarlanmış olan BLEACH'in ayrıca iki OVAsı, dört anime filmi, bir rock müzikali ve birçok video oyunu vardır. BLEACH'in mangası Japonya'da toplamda 80 milyonun üzerinde satmıştır.
Seri, 15 yaşındaki hayaletleri görme yeteneği olan bir lise öğrencisi (Ichigo Kurosaki)'nin hayatını anlatır. Rukia Kuchiki isimli bir Shinigami (Ölüm Meleği) bir gün bir Hollow'u (Kötü Ruh) takip ederken Ichigo ile karşılaşır. Kötü Ruh ile savaşırken yaralanmasından dolayı güçlerini Ichigo'ya aktarmak zorunda kalır. Böylece Ichigo ve Rukia'nın maceraları başlar. Birlikte Kötü Ruhları arar, düzensiz ruhlar üzerinde ruh gömme işlemi yani Konsoh yapar ve onları Ruh Toplumu'na (Soul Society) yollarlar.
Hikâyenin ilk bölümleri, Shinigamilik işinden çok karakterler ve geçmişlerine odaklanmıştır. Olaylar açıldıkça hikâye Shinigami dünyasına diğer bir deyişle Ruh Toplumuna (Soul Society) doğru derinleşmeye başlar.
SAIKI
2012 yılında, Weekly Shonn Jump dergisinde ilk defa yayınlanmaya başladıktan sonra büyük ilgi çeken Saiki K. 2016 yılında TV Tokyo’da anime olarak gösterilmeye başlanır. Sonrasında Netflix’e geçen Saiki K. popülaritesini arttırır.
Şu an Netflix’te 146 bölümü olan Saiki K.’nın her bölümü birden çok kısa skeç içeriyor. Bazen bölümler arasında devam edecek olan görece daha uzun hikayeler olsa da genelde Saiki, ailesi ve okul arkadaşlarının gündelik hayatlarından kesitler sunuyor.
DEVILMAN CRYBABY
Devilman Crybaby, Science SARU tarafından hazırlanan 2018 yapımı bir ONA serisidir. Seri, Go Nagai'nin Devilman mangasına dayanmakta olup manganın 50. yıldönümünü kutlamak için hazırlandı.
Orijinal mangada 1970'lerde geçen olayları 21. yüzyıla güncellemekte olup insanlığı yok etmeye çalışan eski bir iblis ırkıyla karşı karşıya olan Akira Fudo ve arkadaşı Ryo Asuka'yı takip eden Nagai'nin mangasının temel öğesini korumaktadır. Seri, 5 Ocak 2018 tarihinde yayınlandı.
HAIKYU!!
Haikyū!!, Haruichi Furudate tarafından yazılan bir manga serisidir.
Seri, küçük boyuna rağmen harika bir voleybolcu olmaya kararlı bir çocuk olan Shoyo Hinata'yı takip etmektedir.
Hem manga hem de anime serisi olumlu tepkilerle karşılandı. Manga, 2017'de 61. Shogakukan Manga Ödülü'nü en iyi shōnen manga dalında kazandı. Kasım 2020 itibariyle, manganın dolaşımda 50 milyondan fazla kopyası vardı.
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