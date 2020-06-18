<p>Japonya'nın kuzeyinde tanımlanamayan bir gök cismi görüldü. Cisimle ilgili pek çok spekülasyon ortaya atıldı.<br></p>
1

Japonya'nın kuzeyinde tanımlanamayan bir gök cismi görüldü. Cisimle ilgili pek çok spekülasyon ortaya atıldı.

<p>Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde beyaz bir balona benzeyen cismin gökyüzünde süzüldüğü görülüyor.&nbsp;&nbsp;</p>
2

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde beyaz bir balona benzeyen cismin gökyüzünde süzüldüğü görülüyor.  

<p>Sendai ve Murata bölgelerinde görülen gökcisminin Kuzey Kore propagandası olduğunu iddia eden de, uzaylı olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atan da var.&nbsp;&nbsp;</p>
3

Sendai ve Murata bölgelerinde görülen gökcisminin Kuzey Kore propagandası olduğunu iddia eden de, uzaylı olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atan da var.  

<p>Tartışma, Japonya'da Twitter kullanıcıları arasında çok popüler oldu.&nbsp;&nbsp;<br></p>
4

Tartışma, Japonya'da Twitter kullanıcıları arasında çok popüler oldu.  

<p>Gündemdeki başlıklar arasında üçüncü sıraya yerleşti.&nbsp;&nbsp;</p><p>Yetkililerden ise görüntüler ile ilgili henüz bir açıklama yok.</p>
5

Gündemdeki başlıklar arasında üçüncü sıraya yerleşti.  

Yetkililerden ise görüntüler ile ilgili henüz bir açıklama yok.

Video Haberler