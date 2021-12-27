Jet-Lag'a iyi gelen ve kaçınılması gereken besinler

Uzak bir şehre veya ülkeye uçmak çok heyecan verici olabilir ama olumsuz yönlerinden birisi de jet lag yaşamak. Jet lag, farklı zaman dilimleri arasında seyahat edildiğinde ortaya çıkan, vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan yerin saatinin uyuşmaması nedeni ile yaşanan bir rahatsızlıktır ve uyku düzenine etki eden unsurlardan biridir. Gün içinde kendinizi yorgun hissetmek ve gece yarısı uyanmak, tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken sinir bozucu olabilir.

Bir beslenme uzmanı, boş zamanınızın tadını çıkarabilmeniz için jet lag etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilecek beş gıdayı ve kaçınmanız gereken iki gıdayı açıkladı.