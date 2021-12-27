Jet-Lag'a iyi gelen ve kaçınılması gereken besinler
Uzak bir şehre veya ülkeye uçmak çok heyecan verici olabilir ama olumsuz yönlerinden birisi de jet lag yaşamak. Jet lag, farklı zaman dilimleri arasında seyahat edildiğinde ortaya çıkan, vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan yerin saatinin uyuşmaması nedeni ile yaşanan bir rahatsızlıktır ve uyku düzenine etki eden unsurlardan biridir. Gün içinde kendinizi yorgun hissetmek ve gece yarısı uyanmak, tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken sinir bozucu olabilir.
Bir beslenme uzmanı, boş zamanınızın tadını çıkarabilmeniz için jet lag etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilecek beş gıdayı ve kaçınmanız gereken iki gıdayı açıkladı.
1. KARPUZ
Uçaklardaki kuru hava, yolcuların susuz kalmasına neden olabilir ve bu da uçuş sırasında kendilerini sersem ve rahatsız hissetmelerine neden olur. Susuz kalmamak, uyanık kalmanıza yardımcı olmak için önemlidir. Beslenme uzmanı Serena Poon, Insider'a "Hafif dehidrasyon (vücudun gereken sıvı miktarının karşılanamaması durumu), seyahat ederken kendinizi kötü hissetmenin büyük bir suçlusu olabilir" dedi.
Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler tüketmek, yorgunluk hissiyle savaşmaya ve odaklanmaya yardımcı olabilir. Bu, uçuşunuz sırasında uykuya dalmaktan kaçınabileceğiniz ve vardığınızda varış noktanızın saat farkına göre uykunuzu ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.
2. SALATALIK
Nemlendirme ve susuzlukla baş etme konusundan devam edecek olursak, salatalıkların aynı zamanda susuz kalmanıza yardımcı olabilecek yüksek su içeriği vardır. Ayrıca iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerirler.
Bu, daha iyi ve daha uzun süre uyumanıza yardımcı olacak, böylece gecenin bir yarısında uyanmayacaksınız.
3. VİŞNE
Vişne, uyku düzeninizi kontrol etmenize yardımcı olabilecek melatonin (uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon) içerir. Melatonin, daha hızlı uykuya dalmanızı ve gece uyanma olasılığınızı azaltır, bu da onu jet lag için harika bir yardım kaynağı yapar.
Ayrıca insomnia (uykusuzluk) gibi uyku koşulları için de iyi bir tedavidir. Vişne veya vişne suyu, jet lagdan muzdarip olmanıza yardımcı olacaktır.
4. KURUYEMİŞ
Kuruyemişler ve tohumlar, uyumanıza yardımcı olabilecek harika magnezyum kaynaklarıdır. Magnezyum, insanların daha derin ve daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olur ve sizi gün boyu daha gençleştirir.
Ayrıca vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Jet lag yaşıyorsanız ve vücut saatinizin istediğinden daha erken yatmanız gerekiyorsa, biraz fındık ve tohum yemek, vücudunuzun yorgun hissetmesine yardımcı olmak için harika bir yoldur.
5. GREYFURT
Greyfurt, uyku sağlığınızı artırabilecek çok fazla C vitamini içerir. Daha fazla C vitamini tüketen insanlar, daha az tüketenlere göre daha iyi uyurlar. Ayrıca konsantrasyona yardımcı olabilir ve jet lag ile yaygın olan sersemlik hissetmenizi engelleyebilir.
Soon greyfurt hakkında, "Yüksek konsantrasyonlarda C vitaminine sahip olmak, dikkat, odaklanma ve karar verme gibi gelişmiş bilişsel işlevlerle ilişkilidir" diyor.
1. KAHVE
Eğer jet lag çekiyorsanız, kahve sizi uyanık tutmak için bariz bir seçim gibi görünebilir. Bununla birlikte, kahve içmek iyi bir fikir değildir çünkü idrar söktürücü etkisi olabilir, bu nedenle sizi çok fazla çişiniz gelir ve bu da dehidrasyona katkıda bulunabilir.
Ayrıca, istediğinizin tam tersi olan melatonin artışını geciktirerek vücut saatinize zarar verebilir. Poon kahve hakkında, "Kahve susuz bırakıyor ve doğal uyku döngülerini bozabiliyor" yorumunda bulundu.
2. İLAVE ŞEKERLER
Şeker, kısa süreli bir enerji artışı için harikadır, ancak bunu genellikle başlangıçta olduğundan daha yorgun hissetmenize neden olabilecek bir şeker krizi izler.
Enerji seviyenizi olumsuz yönde etkileyebilecekleri için yüksek miktarda ilave şeker içeren yiyeceklerden kaçınmalısınız.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- CHP'li vekilden kötü haber
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması