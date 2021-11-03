Jurgen Klopp'un en kötü 5 transferinde Ozan Kabak da var

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:37
<p>İngiliz medyası, Klopp'un 2015'ten bu yana Liverpool'a getirdiği futbolcuları mercek altına alarak en kötü 5 transferi belirledi.&nbsp;</p>

İngiliz medyası, Klopp'un 2015'ten bu yana Liverpool'a getirdiği futbolcuları mercek altına alarak en kötü 5 transferi belirledi. 

<p><strong>TRANSFERLERİ SORGULANIYOR</strong></p><p>Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil.</p>

TRANSFERLERİ SORGULANIYOR

Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil.

<p>Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.</p>

Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.

<p>The Mirror, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transferi derledi.</p>

The Mirror, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transferi derledi.

<p>Açıklanan listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak da yer aldı.</p>

Açıklanan listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak da yer aldı.


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