Sergen Yalçın, Sporting'in yarınki mücadelede favori olduğunu söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nin farklı bir kulvar olduğunu belirterek, “Oynadığımız kulvarlardan en zor olanı ve en önemli olanı. Oynadığımız 3 maç, sonuçların bizim adımıza iyi olmadığı ancak zaman zaman oynadığımız oyuncuların çok ciddi oyunlarla bizi tatmin ettiği konusunda hemfikir olabiliriz. Sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık, basit goller yedik. Oynadığımız takımlar iyi takımlar, bunun farkındayız ama biz de kendi ülkemizin şampiyonu ve iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bu sene geniş bir kadro iyi bir kadro kurduk. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bozdu. Aynı kadroyla arka arkaya maça çıkamadık bir türlü. Bu da bazı sorunlar yarattı bize doğal olarak. Türkiye liginin kötü olduğunu düşünmüyorum, bazı sıkıntılar tabi ki yaşayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra oyuncularımız geri geleceklerdir. Oyuncularımız iyi, karakterli oyuncular. İletişimlerimiz iyi. İçerde sorun yaşamıyoruz ama bunu biraz daha çalışıp sonuçlara döndürmemiz gerekiyor. Zannediyorum kısa sürede bu sorunu da çözeceğiz. 3 maç oynadık, 3’ünü de kaybettik. Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabi kazanmak, sağlam bir oyun oynayarak istediğimiz sonucu almak. Bu çok zor, gruptaki tüm maçlar zor” diye konuştu.

