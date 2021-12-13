'Kaçak altın' operasyonu: 10 milyon lira değerinde
Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından perşembe günü Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve darphaneye çevrilmiş bir villaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, tekli Reşat, gremse, birlik, 2,5’luk Osmanlı lirası, kulplu Hamit beşlisi olarak tabir edilen toplam bin 18 altın, takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 3 eritilmiş hurda altın ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edilirken, B.T.'nin ikametinde ise 5 parça cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.
10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa'da faaliyet gösteren bazı kuyumcu, dükkan ve atölyelerinde altını eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi karışımlar yaparak, ayarı ve gramı düşürülmüş çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve Reşat altını ürettikleri belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Bunlardan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altının ayarı düşürülmüş ve gramı ile oynanmış olduğu belirlendi.
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