'Kaçak altın' operasyonu: 10 milyon lira değerinde

10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa'da faaliyet gösteren bazı kuyumcu, dükkan ve atölyelerinde altını eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi karışımlar yaparak, ayarı ve gramı düşürülmüş çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve Reşat altını ürettikleri belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Bunlardan 1 milyon 500 bin lira değerindeki altının ayarı düşürülmüş ve gramı ile oynanmış olduğu belirlendi.