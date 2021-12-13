İhracat vurgunu! Çok sayıda kişi gözaltında

Türkiye’den bazı ülkelere ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak devleti yaklaşık 750 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

DHA
13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:53
İhracat vurgunu! Çok sayıda kişi gözaltında
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İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı iddia edilen kişilere operasyon düzenledi. 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura bedellerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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