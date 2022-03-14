Hatice Kaçmaz’ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katile skandal ceza indirimi
KATİL ORHAN MUNİS'E CEZA İNDİRİMİ TEPKİ TOPLUYOR
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hatice Kaçmaz’ı 2014 yılında katleden Orhan Munis’in yargılanmasına ilişkin davada indirim kararını onayladı.
Gerekçede ise, “Evlenme teklifini kabul etseydi cinayet işlenmeyebilirdi.” denildi.
Karar, 5'e karşı 14 üyenin (üyelerin tamamı erkeklerden oluşuyor) oyuyla alındı.
Sosyal medya kullanıcıları, Kaçmaz'ın katiline indirimi onaylayan bu karara, #SkandalKarar etiketini kullanarak tepki gösteriyor.
ORHAN MUNİS KİMDİR?
1979 doğumlu katil Orhan Munis, 2001’de Erzurum’da oturdukları evde yüksek sesle müzik dinleyen lise ikinci sınıf öğrencisi kardeşi Burhan Munis’i müziğin sesini kısmaması sebebiyle sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü.
“Bıçakla adam öldürmek” suçundan önce müebbet hapse mahkûm edilen Munis’in cezası, suçu ağır tahrik altında işlediği ve pişmanlık duyduğu gerekçesiyle 22 yıla indirildi.
Munis, 2001’de girdiği cezaevinden 13 yıl sonra 2014'te tahliye oldu.
AŞIRI SEVGİDEN KAYNAKLI CİNAYET
Tahliye olduktan sonra, eşini 2012'de bir trafik kazasında kaybettiği için 4 yaşındaki kızıyla birlikte Ankara'da yaşayan Hatice Kaçmaz ile dolmuşta tesadüfen tanışan Munis, tanıştıktan 15 gün sonra Hatice Kaçmaz’a evlenme teklif etti.
Orhan Munis’in cezaevi geçmişini öğrenen Kaçmaz, Munis’den uzaklaşmaya başladı ancak kendisini ısrarla arayan ve evlenmek isteyen adamdan kurtulamadı. 13 Eylül 2014'te Kaçmaz’ı son kez buluşmak için parka çağıran Orhan Munis'in yanında büyük bir bıçak vardı.
Katil, Hatice Kaçmaz ile parkta buluştu. Ayrılmak isteyen Hatice Kaçmaz’ı parkta 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Munis duruşmada, buluşmaya giderken yanına bıçak almasını 'Kurban almaya gidiyordum.' diye açıkladı.
Mahkeme ise Munis’i, “aşırı sevgiden kaynaklı cinayet" işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme kararındaki şu ifadeler ise kamuoyunda tepkiye neden oldu:
"Maktüle ve sanık herkesin bulunabileceği bir zamanda buluşmuşlar, tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere aralarında tartışma olmamış, en azından tartışma olsa dahi bunu gören tanık bulunmamış, maktüle ile ayrılmayı hiç aklından geçirmeyen, tersine maktüle ile bir an evvel evlenmeyi arzulayan sanık, maktülenin evlenme isteğini bir türlü kabul etmemesi, ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklaması sonucu içindeki tutku derecesinde aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle yanına bıçak alarak maktüle ile her zaman buluştukları parka gitmiş ve o hiddetin sonucu olarak maktüleye bıçak darbelerini vurmuştur. Duygusal çöküntü ve hiddetin maktüledeki bıçak sayısı ile ortaya çıktığı, hiddetin sanığın soğukkanlı düşünme ve hareket etmesini engellediği, dolayısı ile olayda tasarlamadan söz etmenin mümkün bulunmadığı, sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu hukuki ve vicdani kanaatine varılmakla sanığın müsnet suçtan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verildi.
Sanığın daha önce kardeşini öldürmesi ve sadece 13 yılda tahliye olması, kurban kesmeye gideceği için yanına bıçak aldığını söylemesine rağmen cebinden 7 TL çıkması da Yargıtay üyelerine “tasarlayarak öldürme” tespiti için yeterli olmadı.
Kurul, Kaçmaz'la parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan sanığın 'anlık hiddetle' cinayeti işlediğini savundu.
Kararda, kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceği, reddedilince anlık hiddetle cinayeti işlediği, yanına tedbiren aldığı bıçağı 'duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle' kullandığı vurgulandı. Karar 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Son 2 yılda en az 28 kadın 'yüksekten düştü'!
- Nef Stadyumu'ndaki son durum!
- Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu
- Yeni Akit, grevdeki sağlık emekçilerini hedef aldı
- ABD'li yıldızın rekoru yetmedi
- Rusya Maliye Bakanından rezerv açıklaması
- Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
- Çocuğuna vurup ölümüne yol açan anne için karar
- Türkiye 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında yerini aldı