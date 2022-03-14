Hatice Kaçmaz’ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katile skandal ceza indirimi

Mahkeme kararındaki şu ifadeler ise kamuoyunda tepkiye neden oldu:

"Maktüle ve sanık herkesin bulunabileceği bir zamanda buluşmuşlar, tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere aralarında tartışma olmamış, en azından tartışma olsa dahi bunu gören tanık bulunmamış, maktüle ile ayrılmayı hiç aklından geçirmeyen, tersine maktüle ile bir an evvel evlenmeyi arzulayan sanık, maktülenin evlenme isteğini bir türlü kabul etmemesi, ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklaması sonucu içindeki tutku derecesinde aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle yanına bıçak alarak maktüle ile her zaman buluştukları parka gitmiş ve o hiddetin sonucu olarak maktüleye bıçak darbelerini vurmuştur. Duygusal çöküntü ve hiddetin maktüledeki bıçak sayısı ile ortaya çıktığı, hiddetin sanığın soğukkanlı düşünme ve hareket etmesini engellediği, dolayısı ile olayda tasarlamadan söz etmenin mümkün bulunmadığı, sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu hukuki ve vicdani kanaatine varılmakla sanığın müsnet suçtan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verildi.