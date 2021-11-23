Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje
Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby’nin kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi ilgi çekiyor. Proje için hazırlanan sloganlar ve mottolar, sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy sokaklarında bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçti. Proje, Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik üreticisi Mossby tarafından “Kadıköy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi. Proje kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek ve farkındalık yaratacak içerikte sloganlar ve mottolar hazırlandı. Hazırlanan içerikler sokak tabelalarına, brandalarla sokaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara uygulandı. Alışılmışın dışında taktiklerle uygulanan sloganlara Kadıköy’ün sokaklarında beklenmedik yerlerde ve zamanda rastlamak mümkün.
Projenin hedefi 2021 yılında yaşanan kadın cinayetlerine sokak isimleri ile dikkat çekmek ve gündeme getirmek. Neredeyse her gün karşılaşmaya başladığımız kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, Kadıköy’ün sokak tabelalarına “Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şiddet Çıkmazı. ”, “Ne giydiğime karışamazsın. Özgürlük Çıkmazı. ” gibi slogan ve sokak isimleri uygulaması proje süresi boyunca geçici olarak yerleştirildi. Proje #Vazgeçmiyoruz söylemi ve kısa videolarla da 24 Kasım günü sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla etkileşim sağlayarak farkındalığı arttırmayı hedefliyor.
KADIKÖY YAŞATIR
Proje, trafik levha uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Örneğin ilçede bulunan DUR tabelaları: Şiddete Dur De, Adaletsizliğe Dur De, Baskıya Dur De, Kadın Cinayetlerine Dur De; YÖN tabelaları: Tek Yön Adalet, Tek Yön Eşitlik, Tek Yön İstanbul Sözleşmesi gibi sloganlarla farkındalık çalışmasının parçası oldu. Kadıköy’ün duvarlarında da stencil tekniğiyle “Son 1 Yılda 328 Kadın Cinayeti İşlendi. ” yazısı görünür olacak.
SEN DE FARKINDALIK PROJESİNE KATILABİLİRSİN
Projenin yaygınlaştırılarak, kadına şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 24 Kasım Çarşamba günü, Kadıköy Belediyesi’nin ve Mossby’nin Mossbyishere sosyal medya hesaplarından #KadıköyYaşatır, #İstanbulSözleşmesiYaşatır ve #Vazgeçmiyoruz etiketiyle fotoğraf, kısa videolar ve sloganlarla paylaşım yapılacak.
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