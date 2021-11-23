Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje

Projenin hedefi 2021 yılında yaşanan kadın cinayetlerine sokak isimleri ile dikkat çekmek ve gündeme getirmek. Neredeyse her gün karşılaşmaya başladığımız kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, Kadıköy’ün sokak tabelalarına “Sesimizi hiçbir zaman alçaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şiddet Çıkmazı. ”, “Ne giydiğime karışamazsın. Özgürlük Çıkmazı. ” gibi slogan ve sokak isimleri uygulaması proje süresi boyunca geçici olarak yerleştirildi. Proje #Vazgeçmiyoruz söylemi ve kısa videolarla da 24 Kasım günü sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla etkileşim sağlayarak farkındalığı arttırmayı hedefliyor.