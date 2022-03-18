Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andı

"O DUYGULARI YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Zaferin 107. yılına farkındalık oluşturmak amacıyla tüplü dalış yaptıklarını anlatan Gürbüz, "Zaferin 107. yılı olması sebebiyle 'Çanakkale geçilmez.' diyoruz. Kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bir nebze de olsun bir Türk evladı olarak o duyguları yaşamak istiyoruz" diye konuştu.