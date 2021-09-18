Kahveye yüzde 100'e varan zam

Kahve fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Eminönü'nde kahve dükkanı olan işletmeci Selçuk Ünal ise, "Kahve fiyatlarında bir artış var, ve bu artış daha da devam edecek. Brezilya'da çok uzun zamandır yaşanmayan bir don olayı ve arkasında kuraklık fiyat artışına neden oldu. Mesela şu an Brezilya'da kış ayı olması gerekirken, 30- 35 derecelik bir sıcaklık var. Bu da tüm oradaki hasat yapılan ağaçların sökülüp, yeniden dikilmesi anlamına geliyor. Şu an kahve fiyatları yarı yarıya arttı. Fiyatlar daha da artabilir. Hatta kahve karaborsaya bile düşebilir. Kahve fiyatları arttıkça vatandaşların aldığı gramaj da azalıyor" ifadelerini kullandı.