Kaliforniya’da yangın: 5 bin 500 hektar alan yandı
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Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınamadığı yangında yaklaşık 5 bin 500 hektar alan küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarına 765 itfaiye erinin katıldığı belirtildi.
Santa Barbara County Şerif Departmanı, El Capitan Beach Eyalet Parkı ve West Camino Cielo ile Arroyo Hondo Kanyonu ve Refugio Kanyonu arasındaki bölgelerde tahliye emri verdi. Ayrıca çevredeki diğer bölgeler için de tahliye uyarıları yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alevlerin yalnızca yüzde 5’inin kontrol altına alınabildiği ifade edildi.
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