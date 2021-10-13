Kaliforniya’da yangın: 5 bin 500 hektar alan yandı

Santa Barbara County Şerif Departmanı, El Capitan Beach Eyalet Parkı ve West Camino Cielo ile Arroyo Hondo Kanyonu ve Refugio Kanyonu arasındaki bölgelerde tahliye emri verdi. Ayrıca çevredeki diğer bölgeler için de tahliye uyarıları yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alevlerin yalnızca yüzde 5’inin kontrol altına alınabildiği ifade edildi.

