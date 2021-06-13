Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise 'cinayet' dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu.
İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgilere göre, köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor.
Bu doğrultuda, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak.
Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak.
Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.
Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. "Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.
Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.
Türkiye'nin ulaştırmada stratejik hamlesi: Kanal İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.
Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.
Kanal İstanbul’un yaratacağı kentsel ve çevresel sorunlar tartışılırken, uzmanlardan ‘güvenlik’ ve ‘hukuk’ uyarısı gelmişti.
Emekli tuğgeneral Ali Er, İstanbul’da bulunan 1. Ordu’nun aynı zamanda Trakya’nın savunmasından da sorumlu olduğunu belirterek “Kanal etrafı da büyük bir metropole dönüşecek, İstanbul’a bir İstanbul daha eklenecek. Bu takdirde işin en kritik olan tarafı olan Trakya’nın savunma derinliğini yitirirsiniz. O zaman Trakya’daki zırhlı ve mekanize tugaylar hapsolmuş, Trakya’daki birliklerin savunması, denizden geçecek birliklere kalmış olacak” dedi.
Kanal İstanbul’un yapılması durumunda kanalın batısında Trakya’nın savunması için 1. Ordu büyüklüğünde olmasa da yeni bir ordu kurulması gerekeceğini belirten Er, “Bu durumda TSK’nin bütçesi, bugünkü bütçesini fazlasıyla aşacaktır.
Böylece konvansiyonel alanda savunma harcamaları artacaktır” diye konuştu.
‘SAKINCALAR DOĞURACAK’
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise Kanal İstanbul’un açılmasıyla birlikte gündeme gelecek en önemli uluslararası hukuk meselesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi olacağını belirtti. Türk, “Uygulandığı takdirde oradaki sınırlamalar İstanbul Kanalı hakkında da geçerli olacak, örneğin geçiş için sözleşmenin 1. ekinde öngörülenlerden başka hiçbir resim ve harç, hiçbir ücret alınamayacak. Geçişin ücretli olması durumunda ise İstanbul Boğazından ücretsiz geçiş olanağı varken çok istisnai durumlar dışında tercih edilecek bir yol değildir. Bu, İstanbul Kanalı için yapılacak yatırımın rantabl olmayacağı anlamına gelir” dedi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Kanal İstanbul için uygulanmaması durumunda sözleşmenin delinmiş olacağını kaydeden Türk, “83 yıllık sözleşmeyi tartışılır hale getirecek durum budur. Her iki sonuç, İstanbul Kanalı’nın Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamayacak, hatta Türkiye için sakıncalar doğuracak gerçek bir ‘çılgın proje’ olduğunu göstermektedir” dedi.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet