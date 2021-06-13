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Kanal İstanbul’un yaratacağı kentsel ve çevresel sorunlar tartışılırken, uzmanlardan ‘güvenlik’ ve ‘hukuk’ uyarısı gelmişti.

Emekli tuğgeneral Ali Er, İstanbul’da bulunan 1. Ordu’nun aynı zamanda Trakya’nın savunmasından da sorumlu olduğunu belirterek “Kanal etrafı da büyük bir metropole dönüşecek, İstanbul’a bir İstanbul daha eklenecek. Bu takdirde işin en kritik olan tarafı olan Trakya’nın savunma derinliğini yitirirsiniz. O zaman Trakya’daki zırhlı ve mekanize tugaylar hapsolmuş, Trakya’daki birliklerin savunması, denizden geçecek birliklere kalmış olacak” dedi.

Kanal İstanbul’un yapılması durumunda kanalın batısında Trakya’nın savunması için 1. Ordu büyüklüğünde olmasa da yeni bir ordu kurulması gerekeceğini belirten Er, “Bu durumda TSK’nin bütçesi, bugünkü bütçesini fazlasıyla aşacaktır.

Böylece konvansiyonel alanda savunma harcamaları artacaktır” diye konuştu.

‘SAKINCALAR DOĞURACAK’

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise Kanal İstanbul’un açılmasıyla birlikte gündeme gelecek en önemli uluslararası hukuk meselesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi olacağını belirtti. Türk, “Uygulandığı takdirde oradaki sınırlamalar İstanbul Kanalı hakkında da geçerli olacak, örneğin geçiş için sözleşmenin 1. ekinde öngörülenlerden başka hiçbir resim ve harç, hiçbir ücret alınamayacak. Geçişin ücretli olması durumunda ise İstanbul Boğazından ücretsiz geçiş olanağı varken çok istisnai durumlar dışında tercih edilecek bir yol değildir. Bu, İstanbul Kanalı için yapılacak yatırımın rantabl olmayacağı anlamına gelir” dedi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Kanal İstanbul için uygulanmaması durumunda sözleşmenin delinmiş olacağını kaydeden Türk, “83 yıllık sözleşmeyi tartışılır hale getirecek durum budur. Her iki sonuç, İstanbul Kanalı’nın Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamayacak, hatta Türkiye için sakıncalar doğuracak gerçek bir ‘çılgın proje’ olduğunu göstermektedir” dedi.