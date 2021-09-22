Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti arttı

Yerel yönetim kaynakları, 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan yanardağdan lav akışının ortalama yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu ve şimdiye kadar günde 6 bin ila 9 bin ton kükürt dioksit yayıldığını belirtti.

Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 320 evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon avroyu bulduğu kaydedildi.