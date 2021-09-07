Sattığı kazı kazandan 500 bin Avro çıkınca bileti çalan bayi, Kanarya Adaları yolunda yakalandı

07 Eylül 2021 Salı, 09:52

Napoli'de 3 Eylül'de meydana gelen olayda tütün dükkanı işletmecisi G.S. 60 yaşındaki müşterisine iki kazı kazan bileti satmıştı.

İlk kartından ödül çıkmayan yaşlı kadın, ikinci biletinde büyük ikramiyeyi kazandığını görmüştü. Adı açıklanmayan müşteri, dükkandaki bir çalışana bileti vererek ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını kontrol etmesini istemişti.

Bayi çalışanı bileti kendi kontrol ettikten sonra bir de son kez teyit etmesi için G.S.'ye göstermişti.

Ancak dükkan sahibi bileti cebine attıktan sonra kaskını ve ceketini kapıp motosikletine atlayarak hızla olay yerinden kaçmıştı.

Yaşlı müşterinin güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 57 yaşındaki G.S. iki gün süren soruşturmanın ardından dün, başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura'ya gitmeye hazırlanırken yakalandı.

Ancak ikramiye çıkan bilet G.S.'nin üzerinde bulunamadı. Bayi tutuklanmazken bileti arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkında hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan G.S. dükkanının ruhsatının iptal edilme tehlikesiyle de karşı karşıya.



