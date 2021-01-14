<p>Nevşehir Kapadokya'da, beyaza bürünen peribacaları, kar yağışının ardından etkili olan sis ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.<br></p>
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Nevşehir Kapadokya'da, beyaza bürünen peribacaları, kar yağışının ardından etkili olan sis ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

<p>UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler eşsiz güzelliğe büründü.<br></p>
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler eşsiz güzelliğe büründü.

<p>Beyaz örtüyle cezbedici görünüme kavuşan bölgede etkili olan sis, masal diyarını aratmayan manzara sundu.</p>
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Beyaz örtüyle cezbedici görünüme kavuşan bölgede etkili olan sis, masal diyarını aratmayan manzara sundu.

<p>Bazı turistler doğal kaya oluşumları arasında yürüyüş yaparken bazıları da arazi araçlarıyla dolaştı.<br></p>
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Bazı turistler doğal kaya oluşumları arasında yürüyüş yaparken bazıları da arazi araçlarıyla dolaştı.

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