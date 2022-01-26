Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı
İsmail Yoleri isimli yurttaş tarafından çekilen görüntülerde kedi önce yavaş yavaş köpeğe sokuluyor. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.
Düşman olarak bilinen kedi ile köpeğin o anları, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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