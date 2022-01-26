Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

İHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:18
Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

Son yılların en kuvvetli kar yağışı ülkeyi etkisi altına alırken, Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için çareyi köpeğe sığınmakta buldu.

Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı sadece insanları olumsuz etkilemiyor. Sokak hayvanları da yoğun kar yağışından nasibini alıyor. Bunlara bir örnek de Pülümür ilçesinde yaşandı.

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu.

Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

İsmail Yoleri isimli yurttaş tarafından çekilen görüntülerde kedi önce yavaş yavaş köpeğe sokuluyor. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.

Düşman olarak bilinen kedi ile köpeğin o anları, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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