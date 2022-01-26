Kar yağışından korunmak isteyen kedi köpeğe sığındı

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı sadece insanları olumsuz etkilemiyor. Sokak hayvanları da yoğun kar yağışından nasibini alıyor. Bunlara bir örnek de Pülümür ilçesinde yaşandı.

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu.