Köpek sahibi olmak neden sizi daha sağlıklı yapar?

14 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Köpek arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sağlığınız için harikalar yaratır. Son araştırmalar, bir köpeğe sahip olmanın fiziksel ve duygusal olarak sizin için iyi olduğunu gösteriyor. Köpekler insanları daha mutlu, daha sağlıklı yapar ve bir krizle başa çıkmamıza yardımcı olur ve hatta bir randevu almanıza yardımcı olabilir.

Refakatçi köpekler hayatınıza sayısız fiziksel ve zihinsel sağlık faydası sağlar, ancak aynı zamanda çok fazla özen ve yaşam tarzınızı dikkate almayı gerektirirler.

Köpek sahibi olmanın 5 fiziksel sağlık yararı;

İster bir köpek arkadaşınızla yürüyüşe çıkın, ister getirme oyunu oynayın, köpekler kalkmak, dışarı çıkmak ve hareket etmek için harika bir bahanedir.

KÖPEKLER GENEL SAĞLIK VE MUTLULUĞA YARDIMCI OLUR

1950 ile 2019 arasında yayınlanan çalışmaların kapsamlı bir incelemesi, köpek ebeveynlerinin (ve bir köpekle yaşayan herkesin) strese daha iyi tepki verdiğini, kan basıncını düşürdüğünü ve daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Köpek sahipliği aynı zamanda daha düşük kardiyovasküler hastalık insidansı ile bağlantılıdır ve aynı zamanda insanların ameliyattan daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

KÖPEKLER KALBİNİZE İYİ GELEBİLİR

Harvard Health'e göre köpek sahipleri, köpekleri olmayanlara göre daha düşük kolesterol, trigliserit ve kan basıncına sahiptir. Bu sağlık yararları, bir köpekle kaliteli zaman geçirmenin genel kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

KÖPEK SAHİPLERİ DAHA FAZLA FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNUR

Veteriner Martin Goldstein, "Köpekler en iyi egzersiz dostudur! Köpeğinizin günde yalnızca birkaç kısa yürüyüşe ihtiyacı olsa bile, sizi fiziksel olarak daha aktif olmaya teşvik edebilirler" diyor.

2019'da yapılan bir araştırma, köpek sahiplerinin günlük fiziksel aktivite yönergelerini karşılama olasılığının köpek sahibi olmayanlara göre neredeyse dört kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Köpek sahipleri her hafta köpekleriyle birlikte dışarıdayken yaklaşık 300 dakika yürür; Bu, köpeği olmadan yürüyen insanlardan 200 dakika daha fazladır.

KÖPEKLER DEMANS SEMPTOMLARI OLAN İNSANLARA YARDIM EDER

2011 yılında yapılan bir araştırma, bir köpeğin yanında bulunan demans hastalarının (hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptom), daha az agresif patlamalar yaşadığını ve daha normal kalp atış hızına sahip olduğunu buldu. Bu da sakinleştirici bir etki olduğunu gösteriyor.

HİZMET KÖPEKLERİ, NÖBET GEÇİREN İNSANLARA YARDIM EDER

Hizmet köpekleri, epilepsi hastalarına, onları yaklaşan bir nöbetin tehlikeleri konusunda, meydana gelmeden dakikalar ila bir saat önce uyararak fayda sağlar. Servis köpeğinin uyarısı, epilepsisi olan kişinin nöbeti engelleyen ilaçları almasına yardımcı olur ve güvenli bir yere gitmesi, gerekirse de yardım çağırması için zaman tanır.

Bir köpeğe sahip olmanın 5 zihinsel sağlık yararı;

Konuşmak için yargılayıcı olmayan, kabarık bir kulağa ihtiyacınız varsa, köpekler sadıktır, bu da insanların akıl sağlığınız için harika olabilecek inanılmaz bir bağa sahip olmasının sadece bir nedenidir.

HİZMET KÖPEKLERİ, GAZİLERE TSSB İLE YARDIM EDER.

2018'de yapılan bir araştırma, köpeklerin insanların travmadan psikolojik olarak kurtulmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan askeri gazilerin, hizmet köpekleri olduğunda daha iyi, zihin ve bedene sahip olduğu gözlemlendi. Bu gaziler daha iyi başa çıkma becerileri ve daha az TSSB belirtisi gösterdi. Hizmet köpekleri ayrıca psikiyatrik, sağır insanlar için işiten köpekler, hareketli köpekler ve daha fazlası olabilir.

KÖPEKLER SİZİ DAHA SOSYAL YAPAR

2015 yılında yapılan bir ankete göre, evcil hayvan sahiplerinin yaklaşık yüzde 40'ı yeni arkadaşlar edinmek için daha kolay zaman geçirdi. Araştırmacılar, evcil hayvan sahiplerinin komşularını tanıma olasılığının daha yüksek olduğunu, özellikle köpek sahiplerinin, bir köpekle sosyalleşerek tanıştıkları diğer kişilerle arkadaş olma olasılığının diğer evcil hayvan sahiplerinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu.

KÖPEKLER DAHA AZ YALNIZ HİSSETMENİZİ SAĞLAR

2019 Avustralya araştırması, yeni köpek sahiplerinin üç ay içinde daha az yalnızlık yaşadıklarını gösteriyor. Bu, hayvan barınaklarının COVID-19 salgını sırasında sokağa çıkma yasağı ve evde kalma emirlerinin sosyal arkadaşlığı en aza indirdiği sırada köpek evlat edinmede büyük bir artış görmesinin bir nedeni olabilir.

KÖPEKLER SİZİ DAHA MUTLU EDER

2009'da yapılan bir araştırma, köpeğinizin gözlerine bakmanın oksitosin seviyenizi artırdığını buldu. "Aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin, bağlılık oluşturmanıza yardımcı olur ve bu da genellikle sizi daha mutlu hissettirir.

KÖPEKLER, NASIL DAHA DİKKATLİ OLUNACAĞINI ÖĞRETİR

Farkındalık, geleceği ya da geçmişi düşünmeden, şimdide yaşama eylemidir. Harvard Health'e göre köpekler şimdiki zamanda yaşamakta harikalar ve bu sizin de aynı şeyi yapmanıza yardımcı olabilir. Bir köpeği gezdirmek ya da sadece onların çevrelerindeki dünyayı hevesle almalarını izlemek bile aynı şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.