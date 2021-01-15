<p>Sivas'ın Gemerek ilçesinde çoban Mustafa Altundağ (23), kar yağışı nedeniyle 600 koyunla mahsur kaldığı yayladan yaklaşık 5 saatte 7 kilometre uzaklıktaki köyüne dönebildi.&nbsp;<br></p>
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde çoban Mustafa Altundağ (23), kar yağışı nedeniyle 600 koyunla mahsur kaldığı yayladan yaklaşık 5 saatte 7 kilometre uzaklıktaki köyüne dönebildi. 

<p>Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı.<br></p>
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Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı.

<p>Altundağ, sabaha kadar çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda güneşin doğmasını bekledi.<br></p>
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Altundağ, sabaha kadar çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda güneşin doğmasını bekledi.

<p>Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaştı.<br></p>
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Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaştı.

<p>Bu anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Altundağ, "Yaylada kar yağışı sonrası mahsur kaldık. Kar nedeniyle bir türlü ilerleyemedik. Güçlükle köye ulaştık. Rabb'im kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi<br></p>
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Bu anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Altundağ, "Yaylada kar yağışı sonrası mahsur kaldık. Kar nedeniyle bir türlü ilerleyemedik. Güçlükle köye ulaştık. Rabb'im kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi

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