Christian Bale kimdir, hangi filmlerde oynadı, Oscar kazandı mı?
Christian Bale, oynadığı tüm rollerde izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Başrolünü oynadığı “Makinist” filmi için 28 kilo verdi ve ertesi sene gişe rekorları kıran “Batman” filmindeki rolü için verdiği kilonun yaklaşık iki katını alarak Guiness Rekorlar Kitabına girdi. Bale, bir Akademi Ödülü ve iki Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı.
Christian Bale, tam adı Christian Charles Philip Bale olan ünlü aktör 30 Ocak 1974 tarihinde dünyaya gelen İngiliz sinema oyuncusudur. Çok yönlülüğü ve metot oyunculuğu ile bilinen Bale, bir Akademi Ödülü ve iki Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandı. Christian Bale kimdir? Christian Bale nereli? Christian Bale hangi filmlerde oynadı?
İşte Christian Bale’in yaşam öyküsü…
CHRİSTİAN BALE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Bale ilk olarak Steven Spielberg'in yönettiği “Güneşin İmparatorluğu” filminde canlandırdığı, II. Dünya Savaşı'nda ailesini kaybederek Japonya'da yalnız kalan İngiliz çocuğu rolü ile sinemaya başladı. 1990'da Robert Louis Stevenson'ın “Define Adası” romanının uyarlaması Define Adası'nda Jim Hawkins rolünü başarıyla canlandırdı.
Bret Easton Ellis'in romanından uyarlanan “Amerikan Sapığı” filmi ile daha 29 Aralık 2000'de, Entertainment Weekly internet üzerinden yürüttüğü "Son 10 Yıl İçerisindeki En Güçlü 8 Kült Figür" listesine girdi.
CHRİSTİAN BALE ASLEN NERELİ?
2007 yılında IMDb'de yapılan oylamada 40 yaşın altındaki en iyi aktör seçilmiştir. Bir röportajında Galler doğumlu olduğunu ama Galli olmadığını, İngiliz olduğunu belirtmiştir. Babası pilot annesi ise sirk performanıdır.
Dört kardeşin en küçüğüdür, ve İngiltere'yi 1976 yılında terk etmiştir. Çocukluk yıllarında bir keresinde en iyi çocuk aktör seçilmiştir. 1992 yılında ilk müzikalinde oynadı, bu bir büyük Disney müzikali idi. Bu müzikaller için filmlerinin dans sahneleri için 10 hafta boyunca dans ve askeri sanat dersleri almıştı.
2004 senesinde başrolünü oynadığı “Makinist” filmi için 28 kilo vermiş, ertesi sene gişe rekorları kıran “Batman” filmindeki rolü için verdiği kilonun yaklaşık iki katını alarak ve film sektöründe bunu başararak Guiness Rekorlar Kitabına girmiştir. Oynadığı “The Fighter” filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ını alarak ilk Oscar’ını kazanmıştır.
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