Karadeniz'de kar esareti; 1644 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil
Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava ile birlikte kar yağışının etkisi arttı. Yağış nedeniyle Giresun'da 492, Gümüşhane'de 267, Trabzon'da 250, Rize'de 239, Sinop'ta 206, Ordu'da 76, Artvin'de 73, Bayburt'ta 41 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan köy ve mahallelerdeki yollar için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, harekete geçti.
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