İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Şehrin iki yakasında da gece yarısından sonra şiddetli fırtına ile etkisini arttıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Sürücüler aniden bastıran kar dolayısıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Fotoğraf: DHA
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