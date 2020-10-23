Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlayıp, sonbaharla birlikte sona eriyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satıp geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
YAYLAYA DUYGUSAL VEDA
Yayladan köye göç edeceği için duygu dolu anlar yaşayıp, gözleri yaşaran Köse, "4 ay 10 gün önce gelerek yaylacılığımız başladı. Hayvanlarımızı otlattık. Kadırga Yaylası'na gittik. Burada günlerimiz çok güzel geçti. Allah tekrarına nasip eylesin. İnsanın aklına geldi mi insan duygusallaşıyor. Bir daha bu dağları görmeye ya nasip. Allah seneye hepimizi bu dağları görmeye nasip eyler inşallah" diye konuştu.
İNEKLER YORULUNCA MOLA
Bölgede yol boyunca dar patika yollardan hayvanları ile köye göç eden Maviye Köse de, "Sabah erkenden kalkıp hazırlanıyoruz, yavaş yavaş yolculuk yapıyoruz, ineklerimiz yorulduğunda mola veriyor onları dinlendiriyoruz. Yayladan köye yaptığımız yolculuk sekiz saat sürüyor" dedi.
Yayladan yaya olarak dönüşe geçen Emine Zaman ise, "Yaylaya 4 ay önce göç ettik, geldik. Yaylada çayırlarımızı biçtik, hayvanlarımızla uğraştık. Zamanı geldi şimdi de köye göç ediyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptık sonra ineklerimizi süsledik. Evimizin kapılarını kilitledik. Yol boyunca yürüme köyümüze gidiyoruz" diye konuştu.
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